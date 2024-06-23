Burdur-Antalya Karayolunda Otomobil Şarampole Devrildi, 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Burdur-Antalya Karayolunda Otomobil Şarampole Devrildi, 1 Kişi Yaralandı

Burdur-Antalya kara yolunda seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

23.06.2024 14:04
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Burdur- Antalya kara yolunda seyir halinde olan otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Burdur-Antalya kara yolu Cevat Sayılı Sağlık Bilimleri Fakültesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burdur'dan Antalya istikametine seyir halinde olan Musa Ali U. (37) idaresindeki 32 GD 064 plakla Ford marka, otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kazada yaralanan Musa Ali U., ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken itfaiye ekipleri ise yangın çıkma ihtimaline karşı güvenlik önlemi aldı. Şarampole devrilen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur-Antalya Karayolunda Otomobil Şarampole Devrildi, 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur-Antalya Karayolunda Otomobil Şarampole Devrildi, 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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