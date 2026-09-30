Burdur'da 2 araca çarpan 1.96 promil alkollü sürücüye 71 bin TL ceza kesildi - Son Dakika
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Burdur'da 2 araca çarpan 1.96 promil alkollü sürücüye 71 bin TL ceza kesildi

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Burdur\'da 2 araca çarpan 1.96 promil alkollü sürücüye 71 bin TL ceza kesildi
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Burdur'da kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 2 araca çarparak maddi hasara yol açtı; kazanın ardından kaçan yabancı uyruklu sürücü polisçe yakalandı. Sürücünün 1.96 promil alkollü olduğu belirlenirken 71 bin TL idari para cezası verildi ve ehliyeti 6 ay süreyle alındı.

Burdur'da kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 2 araca çarptı. Kazanın ardından olay yerinden kaçan ve polis ekiplerince yakalanan yabancı uyruklu sürücünün 1.96 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Cemil Mahallesi Canıgürler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu A.E. idaresindeki 15 MA 2145 plakalı otomobil, park halindeki 2 araca çarparak maddi hasara neden oldu. Çarpmanın etkisiyle çevrede kısa süreli hareketlilik yaşanırken, sürücü A.E. kazanın ardından aracını olay yerinde bırakarak kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. A.E., kısa süre içerisinde yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi. Sürücünün yapılan kontrolde 1.96 promil alkollü olduğu belirlendi.

Alkollü araç kullanmasının yanı sıra kazanın ardından olay yerinden ayrılan sürücüye çeşitli ihlallerden toplam 71 bin TL idari para cezası uygulandı. A.E.'nin ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya karışan otomobil, polis ekiplerinin incelemesinin ardından çekici marifetiyle otoparka götürüldü.

Kaynak: İHA
3. SayfaOtomobilBurdurGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Burdur'da 2 araca çarpan 1.96 promil alkollü sürücüye 71 bin TL ceza kesildi - Son Dakika
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