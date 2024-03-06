Burdur\'da 2024 yılında yüzde 85\'i asayiş suçu, 8 bin 472 ihbar yapıldı

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Burdur'da 2024 yılında 8 bin 472 ihbar yapıldı. Burdur'da 1 Ocak-29 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılan 8 bin 472 ihbarın yüzde 85'ini asayiş olayları oluştururken Burdur Emniyeti ve Jandarma Komutanlığı 2023 yılında olduğu gibi aydınlatma oranı bakımından ilk sıralarda yer alıyor.

Burdur Valiliği'nde Vali Türker Öksüz başkanlığında İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder'in katılımıyla Ortak Güvenlik Toplantısı düzenlendi. Toplantı sonrası 2024 yılının ilk iki ayında meydana gelen olaylarla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Vali Türker Öksüz tarafından yapılan açıklamada, "Emniyet ve Jandarma kolluk görevlilerince yapılan çalışmalarda; ilimizde 2024 yılı içerisinde 112 Acil Çağrı Merkezimize vatandaşlarımız tarafından 8 bin 146 adet 112 Acil Çağrı Merkezi ihbarı, 5 adet e-posta ihbarı ve 321 adet KADES ihbarı yapılmış, toplamda il genelinde meydana gelen bin 718 olaya (bin 264 asayiş olayı, 9 terör olayı, 28 göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olayı, 78 kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele olayı, 79 siber olayı ve 260 kabahat/takibi gereken olay) kolluk görevlilerince müdahale edilmiştir. İhbar sayılarımız bize kolluk görevlilerinin halkla ilişkilerinin istenilen düzeyde olduğunu göstermektedir. Ayrıca vatandaşlarımızın da suça olan hassasiyetleri bizleri memnun etmiştir" dedi.

Burdur il genelinde asayiş suçları çerçevesinde meydana gelen bin 718 olayın yüzde 85'i (bin 706 olay) asayiş suçlarından oluşuyor. Bu olayların yüzde 99,3'ü aydınlatılması ile Burdur ülke genelinde 2023 yılında olduğu gibi aydınlatma oranı bakımından ilk sıralarda yer alıyor.

Dolandırıcılık suçlarında yüzde 45 düşüş sağlandı

Vatandaşların maddi zarara uğramalarının önüne geçilmesi ve özellikle dolandırıcılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde, halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde stantlar açılarak 6 bin 85 adet broşür dağıtımı ile vatandaşlara yönelik bilgilendirici faaliyetler yapıldı. Bu sayede 2024 yılında Burdur'da meydana gelen dolandırıcılık suç sayılarında %45 oranında ciddi düşüş görüldü.

Olaylarda 55 adet tüfek, 14 adet tabanca, 8 adet kurusıkı tabanca, 16 adet kesici ve delici alet ele geçirildi. Toplamda 31 şahıs hakkında "6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda toplamda 308 şahıs yakalandı. Yakalanan bu şahısların yüzde 63'ü (193 şahıs) tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

15 şahsa elektronik kelepçe uygulandı

Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadelede kadın vatandaşlara yönelik KADES uygulamasının tanıtımı amacıyla ilin işlek caddelerinde, okullarda, üniversite vb. yerlerde stant açmak suretiyle bilgilendirici KADES tanıtımı yapıldı. Bu sayede 2023 yılının ilk iki ayına göre, 2024 yılının ilk iki ayında KADES uygulamasının kullanımında artış olduğu görüldü. Burdur'da 2021 yılında başlayan elektronik kelepçe uygulamasında bu zamana kadar toplamda 15 şahsa elektronik kelepçe uygulandı.

Siber suçlarda 7 milyon değerinde maddi zarar oluşturan 11 kişi tutuklandı

Siber suçlarla mücadelede 76 farklı ilde 2 bin 673 mağdurun kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak ele geçirilerek gerçekleşen nitelikli dolandırıcılık suçu çerçevesinde 6 milyon 977 bin 233 TL değerinde maddi zarara neden olan 29 şüpheli yakalanarak, 11'i tutuklandı, 9'u için adli kontrol tedbiri uygulandı. Gerçekleştirilen operasyonlarda suçtan elde edilen 4 adet otomobil, 100 bin TL, 17 adet çeyrek altın ve 1 adet konuta el konuldu.

60 narkotik operasyonunda 26 şüpheli tutuklandı

Narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde il genelinde yapılan çalışmalarda 4'ü planlı olmak üzere toplam 60 operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili olarak 104 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. İşlem yapılan şahıslardan 26'sı çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. Gerçekleştirilen operasyonlarda 614,74 gram metamfetamin, 84,54 gram eroin, 40,42 gram skunk, 296,91 gram sentetik kannabinoid, 33 adet sentetik ecza, 66 adet ecstasy, 729 adet uyuşturucu hap, 33 gram bonzai ve 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ayrıca güvenlik görevlileri tarafından yapılan eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen 36 faaliyet ile 3 bin 25 vatandaş ve 115 anneye eğitim ve bilgilendirme faaliyeti yapılarak UYUMA uygulaması tanıtıldı.

Kaçakçılıkla mücadelede bir çok malzemeye el konuldu

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çerçevesinde 4 planlı çalışmanın 1'i tamamlanarak 3 şahıs hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapılarak, 1 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ayrıca gerçekleştirilen 13 operasyonda 74 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. İşlem yapılan şahıslardan 3'ü çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. Bu operasyonlarda 31 adet sikke, 2 adet sunak taşı, 1 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen taş parçası, 2 adet taş yapı, 2 adet sikke, 3 adet dedektör ve 3 adet muhtelif kazı malzemesi, 2 el telsizi, 14 adet çeşitli markalarda cep telefonu ve 124 adet kaçak emtia 17,5 litre kaçak alkol ve 31 şişe kaçak/sahte alkol, bin 273 paket kaçak sigara, 3 bin 600 adet boş makaron, 60 bin 820 adet içi doldurulmuş makaron, 86 adet elektronik sigara, bunlara ait 21 adet emtia, 85 kilogram kıyılmış tütün ve 2 makaron doldurma aparatı, 3 adet tabanca, 2 adet tüfek, 295 adet fişek ve 43 adet kartuş ele geçirildi.

Parada sahtecilik suçundan 2 şahsa işlem yapıldı, 2 adet 50 dolar ve 23 bin 100 TL, 61 adet senet, 1 adet cep telefonu ve 2 adet sahte pasaport ele geçirildi. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçlarından 84 adet takviye edici gıda, 191 adet hap, 34 adet kozmetik malzemesi ve 22 adet muhtelif giyim eşyası ele geçirildi. Akaryakıt kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonlarda 16 akaryakıt istasyonu denetlenerek 1 akaryakıt istasyonu hakkında idari işlem uygulandı.

48 düzensiz göçmen geri gönderildi

Göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde il genelinde, 26 operasyon gerçekleştirilerek 29 şüpheli hakkında adli/idari işlem yapıldı. 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde 17 yabancı uyruklu şahsa idari para cezası uygulandı. Düzensiz göçmen olduğu tespit edilen 56 şahıs yakalanarak, sınır dışı işlemleri için Burdur İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. İstanbul Tuzla Geri Gönderme Merkezinden, Burdur İl Göç İdaresi Müdürlüğüne idari işlemlerinin yapılması maksadıyla sevk edilen ve yakalanan toplam 48 düzensiz göçmen, 5 sevk faaliyeti ile çeşitli illerde bulunan Geri Gönderme Merkezlerine sevk edildi.

3 terör örgütü üyesi yakalandı

Terörle mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 16 şahsa, DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 4 şahsa, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 2 şahsa, toplam 19 olayda 17 şahsa adli işlem yapıldı. 3 şahıs tutuklandı, 8 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 8 şahıs yapılan adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

33 bin araca ceza uygulandı

Trafik güvenliği çerçevesinde yol güvenliğinin sağlanması, maddi ya da yaralanmalı trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla yürütülen denetimlerde, toplamda 174 bin 320 araç ve sürücüsü kontrol edilerek kusurlu görülen 34 bin 70 araç ve sürücüsü hakkında idari para cezası uygulandı ve 902 araç trafikten men edildi. - BURDUR