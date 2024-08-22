Burdur'da ağaçlık alanda çıkan yangın köylülerin imece usulü çabasıyla söndürüldü - Son Dakika
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Burdur'da ağaçlık alanda çıkan yangın köylülerin imece usulü çabasıyla söndürüldü

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Burdur'un Tefenni ilçesine bağlı Hasanpaşa köyünde çıkan yangın, köylülerin ve itfaiyenin imece usulü çalışmasıyla büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

22.08.2024 00:10
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Burdur'da ağaçlık alanda çıkan yangın köylülerin imece usulü çabasıyla söndürüldü

BURDUR - Burdur'un Tefenni ilçesi Hasanpaşa köyünde ağaçlık alanda çıkan yangın şans eseri oradan geçen muhtarın köylülere ve itfaiyeye haber vermesiyle köylüler ve itfaiye tarafından imece usulü çalışmayla büyümeden söndürüldü.

Yangın Burdur'un Tefenni ilçesine bağlı Hasanpaşa köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre önümüzdeki hafta köyde yapılacak şölen için yaylaya giden Hasanpaşa köy muhtarı Mehmet Özkol ve azaları Kavak dibi mevkiine geldiğinde ağaçlık alanın yandığını gördü. Köylülere ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasının üzerine traktörüyle olay yerine gelen köylüler yangına müdahale etmeye başladı. İtfaiyenin de olay yerine gelip müdahale etmesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının ekili bahçelere sıçramadan söndürüldüğü için şanslı olduklarını söyleyen Hasanpaşa köyü muhtarı Mehmet Özkol; " Önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek olan şenlikler için yaylaya azalarım ile birlikte kontrole giderken bu alanda yangın çıktığını gördük. Hemen köye ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunduk. İlk olarak köylüler geldi müdahale etti daha sonra itfaiyenin gelmesiyle yangını kontrol altına aldık. Sağ olsun köylülerimiz hemen reaksiyon göstererek yangına müdahale etmeye geldiler. Birlik olarak bu yangını söndürdük. Dua ediyoruz ki bağ ve bahçelere sıçramadan söndü. Oralara sıçrasaydı önünü alamazdık. Bunu da böyle atlatmış olduk." dedi. Yangının çıkış nedeni ile inceleme başlatıldı.

Burdur\'da ağaçlık alanda çıkan yangın köylülerin imece usulü çabasıyla söndürüldü
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da ağaçlık alanda çıkan yangın köylülerin imece usulü çabasıyla söndürüldü - Son Dakika

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