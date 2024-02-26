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Burdur'da ağılda ölü bulunan çoban olayında 3 kişi adliyeye sevk edildi

BURDUR - Burdur'un Halıcılar köyünde bir çobanın, ağılda ölü bulunmasıyla gözaltında bulunan 2 kardeş ve baba adliyeye sevk edildi.

Olay, 22 Şubat'ta Burdur merkeze bağlı Halıcılar köyünde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki dağlık alandaki keçi ağılında Cihan K., (44), kardeşi A.K. tarafından tüfekle vurulmuş halde bulunmuştu. A.K., durumu önce babası A.K. ve kardeşi F. K'ye (40), ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermişti. İhbar üzerine olay yerine gelen ağlık ekipleri yaptığı kontrolde Cihan K.'nın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının olay yerinde ve evde yaptığı incelemeler sonrasında Cihan K.'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından ifadeleri almak üzere baba A.K. ile çocukları A.K. ve F.K'yı karakola götürüldü. 22 Şubat'tan itibaren gözaltında bukunan baba A.K., kardeşler A.K. ve F.K. karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.