Burdur'da Ahır Yangınında Ev ve Samanlık da Zarar Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Burdur'da Ahır Yangınında Ev ve Samanlık da Zarar Gördü

Burdur\'da Ahır Yangınında Ev ve Samanlık da Zarar Gördü

Burdur merkeze bağlı Yassıgüme köyünde gece saatlerinde çıkan yangın, ahırda başladıktan sonra samanlığa ve eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu yangın söndürüldü ancak ahır, ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

14.05.2024 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur merkeze bağlı Yassıgüme köyünde gece saatlerinde ahırda başlayan yangın samanlığa ve eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları ile söndürülen yangında ahır, ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Burdur merkeze bağlı Yassıgüme köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gülümser Türken'e ait ahırda elektrik kaçağı nedeniyle yangın çıktı. Yangını gören ev sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ahırdan samanlığa, oradan da eve sıçrayan yangına, olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonrası söndürdüğü yangında ev, samanlık ve ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - BURDUR

Kaynak: İHA

İtfaiye, Burdur, Acil Durum, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Ahır Yangınında Ev ve Samanlık da Zarar Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
14:09 CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
13:15 Fidan’dan Hamas için “Terör örgütü“ ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt Fidan'dan Hamas için "Terör örgütü" ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt
11:29 Yarış 25 Mart’tan beri sürüyordu Yargıtay’ın yeni başkanı Ömer Kerkez oldu Yarış 25 Mart'tan beri sürüyordu! Yargıtay'ın yeni başkanı Ömer Kerkez oldu
14:14 Ahmet San’dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar Ahmet San'dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar
14:00 Solhan’da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor Solhan'da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor
13:37 Hastanede akılalmaz olay Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar Hastanede akılalmaz olay! Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar
13:31 Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı
13:15 Mourinho müjdesi veren Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman’ı da unutmadı Mourinho müjdesi veren Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'ı da unutmadı
13:01 Giresun’da açık alanda alkol kullanımı valilik tarafından yasaklandı Giresun'da açık alanda alkol kullanımı valilik tarafından yasaklandı
12:57 İstanbul Havalimanı’nda ilginç operasyon Bebek arabasının altından 73 kilogram külçe altın çıktı İstanbul Havalimanı'nda ilginç operasyon! Bebek arabasının altından 73 kilogram külçe altın çıktı
12:52 Bunu daha önce başaran yok Okan Buruk, adını Süper Lig tarihine altın harflerle yazdıracak Bunu daha önce başaran yok! Okan Buruk, adını Süper Lig tarihine altın harflerle yazdıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 15:14:44. #1.11#
SON DAKİKA: Burdur'da Ahır Yangınında Ev ve Samanlık da Zarar Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement