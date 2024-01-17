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Burdur'da Alkollü Sürücü Kovalamacası: Kaza Yaptı, 59 Bin 865 TL Cezaya Çarptırıldı - Son Dakika
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Burdur'da Alkollü Sürücü Kovalamacası: Kaza Yaptı, 59 Bin 865 TL Cezaya Çarptırıldı

Burdur'da polis ekiplerini peşine takan alkollü sürücü, kovalamaca esnasında kaza yaparak yakalandı. Sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, alkollü araç kullanmak, 'dur' ikazına uymamak ve alkol ölçümünü reddetmekten toplamda 59 bin 865 TL para cezası uygulandı.

Burdur\'da Alkollü Sürücü Kovalamacası: Kaza Yaptı, 59 Bin 865 TL Cezaya Çarptırıldı
17.01.2024 - 01:37,
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Burdur'da ihbar üzerine polis ekiplerini peşine takan alkollü sürücü kovalamaca esnasında kaza yaptı, 59 bin 865 TL para cezası yemekten kurtulamadı.

Olay Burdur merkez Tepe Mahallesi Mustafa Şeref Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 32 DM 732 plakalı Tofaş marka otomobil içerisinde bulunan şahısların Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi yakınlarında alkol alıp yüksek sesle müzik yayını yaptığına dair 112 Acil Çağrı Merkezine vatandaşlar tarafından ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine seyir halinde iken bahse konu otomobil ile Antalya kavşağında karşılaştı. Antalya kavşağından döndüğü esnada spin atan otomobil polis ekiplerini peşine taktı. Yaşanan kovalamaca esnasında Mustafa Şeref Bulvarı üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 32 DM 732 plakalı otomobil kontrolden çıkarak refüje çarpıp kaza yaptı. Kaza sonrası araçtan inen sürücü İ.A. ve yanında bulunan iki arkadaşı polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bölgeye gelen trafik ekiplerinin alkolmetre üfletme talebini reddeden sürücü İ.A., işlemler için polis merkezine götürüldü. Kazaya karışan otomobil ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken araç içerisinde bulunan alkol şişeleri dikkat çekti.

Karakoldaki işlemlerin ardından alkol ölçümü için hastaneye götürülen İ.A.'nın burada yapılan ölçümde 2.76 promil alkollü olduğu tespit edildi.

İ.A.'ya trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, alkollü araç kullanmak, "dur" ikazına uymamak ve alkol ölçümünü reddetmekten toplamda 59 bin 865 TL para cezası uygulanırken ehliyetine el konuldu. - BURDUR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Alkollü Sürücü Kovalamacası: Kaza Yaptı, 59 Bin 865 TL Cezaya Çarptırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Burdur'da Alkollü Sürücü Kovalamacası: Kaza Yaptı, 59 Bin 865 TL Cezaya Çarptırıldı - Son Dakika
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