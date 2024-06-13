Burdur'da Alzheimer hastası yaşlı adam kurtarıldı

Burdur'un Çavdır ilçesinde kaybolan 88 yaşındaki Alzheimer hastası, AFAD ekipleri tarafından bulunarak kurtarıldı.
Burdur'un Çavdır ilçesi Söğüt beldesinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan Nebi Çakmak (88) isimli Alzheimer hastası vatandaşın kayıp ihbarı üzerine harekete geçen AFAD ve Jandarma ekipleri kayıp vatandaşı bulmak için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalar sonrasında Nebi Çakmak isimli yaşlı adam ekipler tarafından bulunarak ailesine teslim edildi. - BURDUR
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