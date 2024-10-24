Burdur\'da Araç Hırsızlığı: Şüpheli Tutuklandı

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Burdur'da 19 Ekim günü park anahtarı üzerinde unutulan park halindeki otomobili çalarak şehir dışına kaçmaya çalışan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Burdur'da 19 Ekim günü bir vatandaşın polis merkezine giderek merkez Burç Mahallesi üzerinde park halinde bulunan ve anahtarı üzerinde olan otomobilinin yerinde olmadığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan PTS kayıtları incelmelerinin ardından aracın Isparta istikametine seyir halinde olduğunu tespit eden polis ekipleri aracın peşine düşerek şehir çıkışında durdurdu. Durdurulan aracı çalan C.B.K. isimli şahıs, gözaltına alınarak karakola götürülürken araç sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.B.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR