Burdur'da arazisini jandarmaya bağışlayan nineye plaket
BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesinde yalnız başına yaşayan Fatma Arıcan'ın jandarmaya bağışladığı ev ve arazisini devir teslim töreni gerçekleşti. Araziyi devir alan Jandarma Asayiş Vakfı yetkilisi emekli Albay Önal, Fatma teyzeye desteğinden dolayı teşekkür ederek plaket taktim etti.
Burdur'un Bucak ilçesi Boğazköy'de eşi öldükten sonra tek başına yaşayan Fatma Arıcan (81), Burdur-Antalya kara yolu üzerinde bulunan yaklaşık 3 dönümlük arazisine talip olan ve daireler teklif eden birçok kişi olmasına rağmen bütün teklifleri geri çevirerek kendisiyle ilgilenen jandarmaya bağışladı. 1950 yılında ailesi ile Bulgaristan'dan göç eden Arıcan, Bucak ilçesinde tanışıp evlendiği eşiyle çalışmak için önce Antalya'ya, oradan da Almanya'ya işçi olarak gitti. Almanya'da çalıştığı 14 senenin ardından Bucak'a geri dönen Arıcan çifti, babasından kalan araziye ev yaparak burada yaşamını sürdürdü. Bahçesine diktikleri ağaçları gözü gibi büyüten Fatma Arıcan, çocuğu olmayınca vefat eden kardeşlerinin çocuklarını evlendirip onlara daire ve dükkan hediye etti. Eşi vefat ettikten sonra tek başına yaşamını sürdüren Fatma Arıcan, kendisini sürekli ziyaret eden ve yardımına koşan jandarmaya büyük bir jestte bulundu.
Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jandarma Asayiş Vakfı yetkilisi emekli Albay Atilla Önal Bucak'a gelerek bağışlanan ev ve arsanın devrini gerçekleştirerek Fatma Arıcan ile bir araya geldi. Bucak İlçe Jandarma Komutanlığı'nda bir araya gelen emekli Albay Önal ile Fatma Arıcan'a İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alperen Çatlı eşlik etti.
Jandarma'ya evini ve arazisini bağışlayan Fatma Arıcan'a plaket ve hediye takdiminde bulunan Vakıf yetkilisi Albay Atilla Önal teşekkürlerini ileterek başladığı konuşmasında; "Jandarma Asayiş Vakfı olarak teyzemizin bu gönlünden kopan yılların birikimi olan evini ve arsasını bize bağışlaması maddi yönünden ziyade bizi manevi olarak çok mutlu etti. Vatandaşımızın Jandarma'ya Jandarma Vakfı'na böyle bir teveccüh göstermesi gerçekten memnuniyet verici bir durum. Tabi bu kendiliğinden oluşan bir şey değil. Bizim jandarmamız Türkiye'nin yüzde 93'ünde görev yapıyor. En ücra köşesinden şehir merkezine kadar bir çok yerde görevleri jandarma yapıyor. Bu vesile ile teyzemizle güzel bir ilişki kurmuşlar. Onun ihtiyaçlarını karşılamışlar, bunu iyi niyet ile yapmışlar. Bu ilişkiden sonra teyzemiz gönlünden koparak bu evini ve arsasını jandarmaya bağışlamak istediğini iletince jandarma arkadaşlarımız da bize teyzemizin bağış yapmak istediğini bildirince biz de yasal prosedürü tamamladık ve gelip kendisini ziyaret ettik. Bugün evinin ve arsasının devir işlemini tamamladık. Teyzemiz müsterih olsun." dedi.
Devir teslim töreninde mutluluğu ve heyecanı yüzünden okunan Fatma Arıcan ise; " Antalya- Burdur karayolu üzerinde evim ve arazim vardı. Bunu jandarmaya bağışladım. Bugün de vakıftan geldiler bana hediye verdiler. Hepsine teşekkür ediyorum." sözlerini sarf etti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Burdur'da arazisini jandarmaya bağışlayan nineye plaket - Son Dakika
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Bingöllü Tabip Teğmen Hulusi Elçi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törende konuşan Yılmaz, terör örgütünü lanetleyerek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Şehit Elçi'nin naaşı İl Müftüsü Mustafa Topal tarafından kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, husumetlisini otomobilde tabanca ile ateş ederek öldüren şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Olayda, Emre Taşdemir park ettiği otomobilindeyken yanına yaklaşan husumetlisi Ü.Y.'nin tabancalı saldırısına uğradı. Taşdemir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ü.Y. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı ve tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu suçundan 12 yıl 5 ay hapis cezası bulunan M.A.'yı Canik ilçesinde yakaladı. Yakalanan kişi adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi.
Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kamyonet kazasında bir infaz koruma memuru hayatını kaybetti. Kazayı duyan memurun eşi ve mesai arkadaşları uzun süre gözyaşı döktü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Beyoğlu'nda 10 Şubat 2024'te karşıdan karşıya geçmekte olan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'ya kullandığı araçla çarparak hayatını kaybetmesine neden olan sanık, mahkemede savunmasını yaparak olayda kusurunun olmadığını iddia etti. Mahkeme, sanığın tahliyesine karar verdi.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan bir tarım ürünleri işletmesine ait 20 adet akasya ağacının kesilerek çalındığı iddia edilen olayda, polis 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir'in Konak ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, yeşil reçeteye tabi 5 bin 389 hap, 400 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Burdur mitinginde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in darbe açıklamalarına tepki gösterdi. Erdoğan, Özel'in darbe şakşakçılığını bırakması ve görevini yapması gerektiğini belirtti. Ayrıca, CHP'deki para sayma soruşturmasına da değinen Erdoğan, bu konuda şeffaf bir şekilde açıklama yapılması gerektiğini vurguladı.
Erzurum'un Palandöken ilçesinde yalnız yaşayan Metin A. (69), evinde ölü olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Metin A.'nın kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu tarafından belirlenecek.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan tır şoförü, kovalamaca sonucu önü kesilerek durduruldu. Tır şoförünün ekiplere mukavemet göstermesi sebebiyle yaşanan arbedede bir polisin parmağı kırıldı. Polis ile tır şoförü arasındaki arbede güvenlik kamerasına yansıdı.
Sizin düşünceleriniz neler ?