Burdur'da balya makinesinden çıkan yangında 9 dekar arazi kül oldu - Son Dakika
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Burdur'da balya makinesinden çıkan yangında 9 dekar arazi kül oldu

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Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Üzümlübel Köyü'nde, tarlada balya makinesinden çıkan yangında 9 dekarlık alan ve balya makinesi yanarak kül oldu. Yangın, balya yapan Tayfur D.'ye ait makinede çıktı ve hızla araziye sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle arazi yangını söndürülürken, yangında balya makinesi ve 22 dekarlık arazinin 9 dekarı ise tamamen yok oldu.

24.06.2024 19:00
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Burdur'da balya makinesinden çıkan yangında 9 dekar arazi kül oldu

BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesinde tarlada balya makinesinden çıkan yangında 9 dekarlık alan ve balya makinesi yanarak kül oldu.

Yangın Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Üzümlübel Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Murat S.'ye ait tarlada balya yapan Tayfur D.'ye ait olduğu öğrenilen Balya makinesinde yangın çıktı. Yangın bir anda büyüyerek araziye sıçradı. Makine sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile arazi yangını söndürülürken yangında balya makinesi ve 22 dekarlık arazinin 9 dekarı ise kül oldu.

Burdur\'da balya makinesinden çıkan yangında 9 dekar arazi kül oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da balya makinesinden çıkan yangında 9 dekar arazi kül oldu - Son Dakika

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