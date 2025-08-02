Burdur\'da Çalınan Hayvanlar 24 Saatte Bulundu

Burdur'un Askeriye köyünde çalınan 2 büyükbaş hayvan, jandarmanın çalışması sonucu 1 gün içinde bulunarak sahibine teslim edildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, 31 Temmuz günü Askeriye köyünde ikamet eden bir ailenin 2 büyükbaş hayvanının çalındığı yönünde yapılan ihbar üzerine Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda hayvanların silah takasına konu edildiği tespit edildi.

Olayın üzerinden 24 saat geçmeden hayvanları bularak sahibine teslim eden jandarma ekipleri, soruşturmayı derinleştirerek 1 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi, suçtan elde edildiği değerlendirilen para ile olayda kullanılan araçları da ele geçirdi.

Yapılan operasyon sonucunda 4 şüpheli gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR