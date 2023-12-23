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Burdur'da cami yangını: Malzeme deposu kül oldu - Son Dakika
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Burdur'da cami yangını: Malzeme deposu kül oldu

Burdur'un Karamanlı ilçesinde bulunan Aşağı Camii'nin ek binasının bacasında çıkan yangında, caminin malzeme deposu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ve jandarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda sabaha karşı söndürüldü.

Burdur\'da cami yangını: Malzeme deposu kül oldu
23.12.2023 - 17:56,
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Burdur'da bacadan çıkan yangında caminin malzeme deposu kül oldu.

Olay, gece saatlerinde Karamanlı ilçesi Kağılcık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aşağı Camii'nin ek binasının bacasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Karamanlı, Tefenni ve Kemer ilçelerinden gelen itfaiye ekiplerinin ve köylülerin müdahale ettiği yangın uzun uğraşlar sonucunda sabaha karşı söndürüldü. Yangında camide herhangi bir hasar oluşmazken malzeme deposu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - BURDUR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da cami yangını: Malzeme deposu kül oldu - Son Dakika


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