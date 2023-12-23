Burdur\'da cami yangını: Malzeme deposu kül oldu

Burdur'da bacadan çıkan yangında caminin malzeme deposu kül oldu.

Olay, gece saatlerinde Karamanlı ilçesi Kağılcık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aşağı Camii'nin ek binasının bacasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Karamanlı, Tefenni ve Kemer ilçelerinden gelen itfaiye ekiplerinin ve köylülerin müdahale ettiği yangın uzun uğraşlar sonucunda sabaha karşı söndürüldü. Yangında camide herhangi bir hasar oluşmazken malzeme deposu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - BURDUR