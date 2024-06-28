Burdur'da çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Burdur'da çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Geniş Video İzle

Burdur'un Yeşilova ilçesinde aileler arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanırken yaralılardan birinin durumu ciddiyetini koruyor. Kavga sonucunda V.K. 4 farklı yerinden bıçaklanırken, kavgayı ayırmak isteyen B.T. de bacak bölgesinden yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı yatıştırırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. M.Y. isimli şahıs, bıçak darbeleriyle yaraladığı kişileri bırakarak kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı ve gözaltına alındı. V.K.'nın durumu ağır olduğu ve ameliyata alındığı belirtildi. M.Y. hakkında soruşturma başlatıldı.

28.06.2024 05:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

BURDUR - Burdur'un Yeşilova ilçesinde aileler arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanırken yaralılardan birinin durumu ciddiyetini koruyor.

Olay saat 00.30 sıralarında Burdur'un Yeşilova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.Y. isimli şahıs evde oturduğu esnada, sokakta babası R.Y. ve kardeşi H.A.Y.'nin aralarında husumet bulunan V.K. ve babası M.K. ile kavga ettiğini görünce evden aldığı bıçak ile kavgaya dahil oldu. Çıkan kavgada V.K. 4 farklı yerinden bıçaklanırken kavgayı ayırmak isteyen V.K.'nın arkadaşı B.T. de bacak bölgesinden bıçaklanarak yaralandı. Çevredekilerin 122 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı yatıştırırken sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla önce Yeşilova Devlet Hastanesi'ne daha sonra da Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

V.K. ve B.T.'yi bıçaklayan M.Y. ise polis ekipleri tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan aldığı bıçak darbeleri ile çok fazla kan kaybeden ve durumu ağır olan V.K. ameliyata alınırken hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Konu ile ilgili kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından M.Y. hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yeşilova, Burdur, Kavga, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
23:18 ’’Emniyette dövüldük’’ demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı
23:09 İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah’tan misilleme geldi İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi
21:59 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz
20:59 Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
22:03 Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum
21:52 Yeni Seçil Erzan vakasıyla ilgili Denizbank’tan açıklama var: Biz biraz günah keçisi olduk Yeni Seçil Erzan vakasıyla ilgili Denizbank'tan açıklama var: Biz biraz günah keçisi olduk
21:07 Bahçelievler’de çöken binanın etrafındaki 3 apartmanda kaçak kat ortaya çıktı Bahçelievler'de çöken binanın etrafındaki 3 apartmanda kaçak kat ortaya çıktı
20:34 51 kişiye mezar olan binanın müteahhidinden skandal talep 51 kişiye mezar olan binanın müteahhidinden skandal talep
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 08:44:03. #1.13#
SON DAKİKA: Burdur'da çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement