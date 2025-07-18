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Burdur'da Cinayet Davası Devam Ediyor

Burdur\'da Cinayet Davası Devam Ediyor
18.07.2025 13:32
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Ramazan Uçar, Hüseyin Mete'yi öldürme iddiasıyla hakim karşısına çıktı; ağırlaştırılmış müebbet istendi.

Burdur'da restoranda tartıştığı Hüseyin Mete'yi öldüren Ramazan Uçar, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Savcı, sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi; Uçar ise tasarlayarak öldürme iddiasını reddetti.

Burdur'da alkollü restoranda karşılaştığı Hüseyin Mete'yi (42) kasten öldürme suçundan tutuklanan Ramazan Uçar, Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmada hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık Uçar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile bağlanırken, maktulün babası Nihat Mete ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

İddia makamı verdiği mütalaada sanık hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Müşteki avukatı mütalaaya katıldıklarını beyan ederek sanığın haksız tahrik hükümlerinden yararlanmak istediğini ancak olayın tasarlayarak gerçekleştirildiği için haksız tahrik hükümleri uygulanmamasını, sanığın en üst radden cezalandırılmasını talep etti.

Maktul Hüseyin Mete'nin babası Nihat Mete'de mütalaaya katıldığını beyan ederek sanığın en ağır cezayı almasını istedi.

Sanık avukatı mütalaaya katılmadıklarını beyan ederek mütalaaya karşı yazılı savunmada bulunmak için ek süre talep etti. Ayrıca olayda tasarlayarak öldürme unsularının bulunmadığını beyan ederek soruşturma aşamasındaki tanıkların mahkeme huzurunda da dinlenmesini isteyerek müvekkilinin uygun görülen şartlarda tahliyesini talep etti.

"Tasarlayarak yapsaydım kameraların olmadığı yerde yapardım"

Tutuklu sanık Ramazan Uçar mahkemedeki savunmasında mütalaadaki tasarlama kısmını kabul etmediğini belirterek; "Ben Hüseyin Mete'yi hiçbir zaman öldürmeyi planlamadım. Kendisine telefon ile dahi ulaşmaya çalışmadım. Kendisi beni sürekli aradı. Sürekli benden para istedi. Ben vermeyeceğimi söyleyince bana ağıza alınmayacak küfürler, hakaretler ederek tehditte bulundu. Ben şikayetçi olmayayım diye beni eşimle, çocuklarımla tehdit etti. Ben daha fazla dayanamadığım için telefondan ve sosyal medyadan engelledim. Ondan uzak durmaya çalışıyordum. Olay günü onun orada olup olmadığını sorduğumda olmadığını söyledikleri için içeriye girdim. Onun oraya geleceğini bilseydim mekana dahi girmezdim. O gün Hüseyin Mete mekana geldiğinde önce benden uzak bir masaya oturmuştu. Beni gördükten sonra yan masama gelip oturdu. Orada da bana tehdit ve hakaretlerde bulunmaya devam etti. Ben kendisini tasarlayarak öldürmüş olsaydım benden sürekli para istiyordu. Kendisine bir şekilde parasını hazırladığımı söyler onu kameraların olmadığı bir yere çağırır orada öldürürdüm. Olayda kesinlikle tasarlama unsuru yoktur" dedi.

Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti dosyadaki eksik hususların giderilmesi için mahkemeyi ileri bir tarihe erteledi.

Olay, 31 Ekim 2024 tarihinde saat 21.00 sıralarında Burdur merkez Sinan Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. İddialara göre aralarında geçmişten gelen husumet bulunan Ramazan Uçar (36) ve Hüseyin Mete (42) aynı mekanda karşılaştı. Ramazan Uçar, Hüseyin Mete'nin bulunduğu masaya yakın bir yere oturduktan kısa süre sonra yanında taşıdığı tabanca ile Mete'ye 6 el ateş etti ve olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Hüseyin Mete'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, kaçan zanlıyı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uçar, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme suçundan" tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında Uçar hakkında tasarlayarak kasten adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Cinayet anı ise güvenlik kamerasına yansımıştı. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Cinayet Davası Devam Ediyor - Son Dakika

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