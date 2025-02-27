Burdur\'da cinayet sanığına ağır ceza

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Burdur'da 30 Ekim 2023 tarihinde Bayram Sertcan'ı öldürüp eşi Zehra Sertcan'ı yaralayan Ayhan Ulu'ya ceza yağdı. Ayhan Ulu'nun kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 17 yıl, nitelikli yağma suçundan ise 13 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Ayrıca evden alınan paralar içinde Serdar Sertcan'a 48 bin TL ödemesine hükmedildi.

Burdur'da 30 Ekim 2023 günü bir yaşlı çiftin bakıcılarının kapıyı açamaması sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından açılan pencereden içeri giren polisler, Bayram Sertcan'ı (76) darp edilip bıçaklanarak öldürülmüş ve eşi Zehra Sertcan'ı (67) yaralanmış halde buldu. Olayla ilgili bin 500 saatlik kamera kaydı inceleyen ekiplerin yaptığı 10 günlük araştırma neticesinde zanlı Ayhan Ulu (37) gece polisin yaptığı operasyonla gözaltına alınırken, şüphelinin evinde yapılan incelemelerde olay anında kullanılan suç aleti bıçak, tıbbi eldiven, altın bileklik ve 3 bin 605 TL ele geçirildi.

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden cinayet zanlısı Ayhan Ulu, çıkarıldığı mahkeme tarafından "kasten adam öldürme" ve "kasten adam yaralama" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sanık Ayhan Ulu'nun 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu; 'nitelikli yağma' suçundan 15 yıla, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Duruşmada sanık Ayhan Ulu, maktul Bayram Sertcan'ın çocukları Arzu Özçoban ve Serdar Sertcan ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Ayhan Ulu'nun avukatı müvekkili hakkında yaptığı savunmada, "Müvekkilim oraya daha önceden konuştukları odunluk yerine beton dökmek için gitmiştir. Müvekkilim aslında saldırıyı önlemek isterken bu olay yaşanmış. Bu da gösteriyor ki ilk saldırıyı maktul gerçekleştiriyor. Maktul bıçak elindeyken Ayhan Ulu'ya saldırıyor. Müvekkilim bıçağın keskin kısmını tutuyor sonra maktulün bileğini havaya kaldırıyor ve maktul bu şekilde yaralanıyor. Zehra Sertcan'a karşı da öldürmeye teşebbüs yoktur. Sadece yumruk ve bıçağın arkasıyla vurmuştur. Evden aldığı çantayı da yarasını sarmak için almıştır. Bayram Sertcan'a yönelik eylemde nefsi müdafaa hükümlerinin uygulanmasını, Zehra Sertcan'a yönelik eylemlerde ise TCK 86. Madde hükümlerinin uygulanmasını, mahkeme aksi kanaatte ise ağır tahrik unsurlarının göze alınarak yağma suçu olmadığından müvekkilimin beraatine veya adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesini talep ediyorum" dedi.

Bayram Sertcan'ın oğlu müşteki Osman Sertcan'ın avukatı mütalaaya katıldıklarını beyan ederek, "Olay günü kış ayı olduğundan zaman bakımından tasarlayarak öldürmeye uygundur. Bir de olay saatinde orada düğün vardır ve evden herhangi bir ses duyulmayacaktır. Sanık bunları göz önüne alarak yağma ve öldürme kastı ile eve gelmiştir. Olay gerçekleştikten sonra Zehra Sertcan'ın da öldüğünü düşünerek evin her yerini aramıştır. Çünkü Bayram Sertcan'ın Almanya'dan emekli olduğunu ve varlıklı biri olduğunu bilmektedir. Olayın ertesi günü de eve tekrar gelerek delilleri karartmıştır. Bu yüzden bu işi bilerek yapmıştır ve verdiği savunma suçtan kurtulmaya yöneliktir. İddia ve delillerin tekrarını, sanığın en ağır ceza ile cezalandırılmasını, hakkında hiçbir indirim yapılmamasını talep ediyoruz" ifadesinde bulundu.

Zehra Sertcan'ın avukatı mütalaaya katıldıklarını beyan ederek sanık Ayhan Ulu hakkında kadına karşı kasten öldürme suçunun nitelikli halinden cezalandırılmasını ve cezasında hiçbir indirim uygulanmamasını talep etti.

Bayram ve Zehra Sertcan'ın kızı Arzu Özçoban ve oğlu Serdar Sertcan ise sanık Ayhan Ulu'nun savunmalarını kabul etmediklerini beyan ederek sanık hakkında en ağır cezanın verilmesini talep ettiler.

Sanık Ayhan Ulu ise mahkemedeki savunmasında, "Evde hiçbir çekmece ve dolaba dokunmadım. Sadece elimi silmek için bez aldım. O sırada çanta düştü ve elimi sarmak için onu da aldım. Bıçağı Isparta yoluna attım dediğim halde savcı o bıçağın oradan alınmasına gerek duymadı. Maktulün çocukları ve müşteki avukatları evden bir şeyler çaldığımı belirtti. Ben bunları kabul etmiyorum. Savunmamda bütün olayı ayrıntısı ile anlattım. Ben hiç kimseyi öldürmek istemedim. Herhangi bir yağma kastım yok. Takdir mahkemenindir" dedi.

Sanığa ceza yağdı

Mahkemede verilen kısa bir aranın ardından sanık Ayhan Ulu hakkında Bayram Sertcan'ı karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası ile cezalandırılmasına, Zehra Sertcan'a karşı ise kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası ile cezalandırılmasına, indirim uygulanarak bu cezanın 17 yıla indirilmesine, nitelikli yağma suçundan ise 13 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Ayrıca evden alınan paralar içinde Serdar Sertcan'a 48 bin TL ödemesine karar verildi.

Mahkeme sonunda konuşan Bayram ve Zehra Sertcan'ın kızı Arzu Özçoban ve oğlu Serdar Sertcan, "Çok mutluyuz, adalet yerini buldu. Sanık en ağır şekilde cezalandırıldı. Olayın çözülmesinde emekleri geçen herkese, özellikle emniyet ekiplerine teşekkür ederim. Gece gündüz katili bulmak için çalıştılar, hepsine çok teşekkür ederiz" dediler. - BURDUR