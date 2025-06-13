Burdur'da cinayet: Tülay A. öz savunma iddiasında - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Burdur'da cinayet: Tülay A. öz savunma iddiasında

Burdur\'da cinayet: Tülay A. öz savunma iddiasında
13.06.2025 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tülay A., evine gittiği kadını bıçaklayarak öldürdü. Olayla ilgili üç kişi tutuklandı.

Evine gittiği kadını çıkan tartışma sırasında bıçaklayarak öldüren Tülay A. savcılıkta verdiği ifadesinde 'Özge bıçakla saldırdı, kendimi korumak istedim' derken, ölen Özge Bedir'in eşi Adnan B. ise "Her defasında Seray'a kandım, evli olduğum halde ilişkimiz yeniden başladı" diyerek olayla ilgisi olmadığını savundu.

Burdur'un merkez Bağlar Mahallesi'nde 10 Haziran günü saat 21.00 sıralarında meydana gelen olay, bir sitenin birinci katında kanlı bitti. 22 yaşındaki Tülay A., arkadaşı Seray Ö. (25) ile birlikte daha önce gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen Adnan B.'nin (35) evine gitti. Site önünde bekleyen Seray Ö.'nün aksine, Tülay A. apartmana çıkarak Adnan'ın eşi Özge Bedir (35) ile görüşmek istedi. Kapıda başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre Tülay A., çıkan arbedede Bedir'i boğazından ve karnından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Bir süre sonra Seray Ö. tarafından yapılan 112 ihbarıyla olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, kapıyı açtıklarında Özge Bedir'i evin koridorunda kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bedir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Bedir'in cenazesi otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

"Özge bıçakla saldırdı, kendimi savundum"

Olayla ilgili savcılığa ifade veren Tülay A., öldürülen Özge B.'nin, arkadaşı Seray Ö.'nün sevgilisi Adnan B.'nin eşi olduğunu söyledi. Olay günü Seray'a gelen tebligat üzerine yürüyüşe çıktıklarını, bu sırada Adnan'la yapılan telefon görüşmesinde Özge'nin evde yalnız olduğunun anlaşıldığını aktardı. Konuşmayı kendisinin yapmasına karar verildiğini belirten Tülay A., "Eve girer girmez Özge elindeki bıçakla bana saldırdı, ellerimi kesti. Kendimi savunmak için karşılık verdim. Boğazından kan geldiğini gördüm. Bıçağı alıp evden çıktım" dedi.

"Bıçak bana ait değildi, olay kendiliğinden gelişti"

Olay sonrası şok geçirdiğini ifade eden Tülay A., yaşananları Seray'a yürüyüş sırasında parça parça anlattığını ve daha sonra 112'ye haber verdiklerini söyledi. "Bıçak bana ait değildi, olay kendiliğinden gelişti" diyen Tülay, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmak istediğini belirtti.

"Adnan, Özge'nin evde yalnız olduğunu söyledi"

Cinayet soruşturmasında gözaltına alınan Seray Ö., savcılıktaki ifadesinde Adnan B. ile üç yıldır gönül ilişkisi yaşadığını, Adnan'ın evli olduğunu ilişkinin ikinci yılında öğrendiğini belirtti. Eşi Özge Bedir'in ilişkiyi kendisinin araması ve fotoğraf göndermesiyle öğrendiğini söyledi. Olay günü evine gelen tebligat sonrası Adnan ile görüştüğünü belirten Seray Ö., Adnan'ın kızını alarak evden çıktığını ve Özge'nin evde yalnız olduğunu söylediğini anlattı. Bu bilgi üzerine arkadaşı Tülay A. ile Özge'nin evine gittiklerini belirten Seray Ö., "Ben uzakta bekledim, konuşmayı Tülay yapacaktı. Kısa süre sonra şok içinde geri döndü. Ellerinden kan geliyordu. Özge ile arbede yaşandığını, boğazından kan geldiğini ama nefes aldığını söyledi" dedi.

Seray Ö., olay sonrası 112'yi kendisinin aradığını, Özge'nin adresini verdiğini belirtti. Tülay'ın daha sonra kıyafet değiştirdiğini ve yanında bıçak olup olmadığını bilmediğini ifade etti. Seray Ö., Adnan'ın kendisine şiddet uyguladığını, gönül ilişkisini zorla sürdürmeye çalıştığını belirterek tutuksuz yargılanmayı talep etti.

"Seray'a kandım, ilişki yeniden başladı"

Eşi Özge Bedir'in öldürülmesine ilişkin soruşturmada ifade veren Adnan B., Seray Ö. ile bir yıl süren gönül ilişkisi yaşadıklarını, ancak ilişkiyi bitirmek istediğini söyledi. Seray'ın bu durumu kabul etmeyip eşi Özge'ye ilişkilerini anlattığını, sonrasında kendisine baskı yaparak ilişkiyi sürdürmeye çalıştığını belirtti. Zorla arabaya bindirme suçlamasıyla 3 ay cezaevinde kaldığını, çıktıktan sonra Seray ve Tülay'ın özür dileyip tekrar ilişkiye başladıklarını anlatan Adnan B., olay günü tüm gün tarlada olduğunu, kızını alıp babaannesine bıraktıktan sonra tekrar çalışmaya döndüğünü söyledi. Seray'dan gelen mesaj üzerine Tülay'ın evine gittiğini, ancak kimseyi bulamadığını aktardı. Eşinin ölüm haberi abisinin telefonuyla öğrendiğini belirten Adnan B., "Ben onlara Özge evde yalnız demedim, ben her defasında Seray'ın sözlerine kandım ve ilişkiye devam ettim" sözleriyle olayla ilgisinin olmadığını savunarak tutuksuz yargılanmayı talep etti.

3 kişi tutuklandı, 1 kişi serbest bırakıldı

Emniyetteki işlemlerinin ardından Tülay A., Seray Ö. ve Adnan B., "kasten öldürme" suçlamasıyla sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli V.Ö. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Cinayet sonrası 5 yaşındaki çocuğu ve henüz 36 günlük bebeğiyle geride kalan Özge Bedir'in cenazesi, Sultandere Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. - BURDUR

Kaynak: İHA

Politika, 3-sayfa, Mahkeme, Cinayet, burdur, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da cinayet: Tülay A. öz savunma iddiasında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Damla’yı sokak ortasında taciz edip döven sanık, ilk duruşmada tahliye edildi Damla'yı sokak ortasında taciz edip döven sanık, ilk duruşmada tahliye edildi
Çöp evden 4 kamyon atık, 12 kedi ve 3 kaplumbağa çıktı Çöp evden 4 kamyon atık, 12 kedi ve 3 kaplumbağa çıktı
Hindistan’ın ardından bir uçak kazası da ABD’de: Yolcu uçağı pistten çıktı Hindistan'ın ardından bir uçak kazası da ABD'de: Yolcu uçağı pistten çıktı
Beşiktaş’ta sokak ortasında üç kadın birbirine girdi Beşiktaş'ta sokak ortasında üç kadın birbirine girdi
TBMM Başkanlık Divanı ve komisyon üyeleri belirlendi TBMM Başkanlık Divanı ve komisyon üyeleri belirlendi
Kongo’da isyancılar maden bastı 36 kişi hayatını kaybetti Kongo'da isyancılar maden bastı! 36 kişi hayatını kaybetti
Ognjen Mimovic, Fenerbahçe’yi sildi Takımdan ayrılmak istiyor Ognjen Mimovic, Fenerbahçe'yi sildi! Takımdan ayrılmak istiyor
ABD İç Güvenlik Bakanı’na soru sormak isteyen senatör yaka paça dışarı atıldı ABD İç Güvenlik Bakanı'na soru sormak isteyen senatör yaka paça dışarı atıldı
ABD’den Orta Doğu ve Kuzey Afrika için seyahat uyarısı ABD'den Orta Doğu ve Kuzey Afrika için seyahat uyarısı
Beşiktaş Fibabanka seriyi beşinci maça taşıdı Beşiktaş Fibabanka seriyi beşinci maça taşıdı
Bakan Memişoğlu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı üreteceğiz. Bakan Memişoğlu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı üreteceğiz.

17:29
İsrail’in İran’a saldırılarının ardından Ankara’da kritik güvenlik zirvesi
İsrail'in İran'a saldırılarının ardından Ankara'da kritik güvenlik zirvesi
16:24
En güçlü 4 adamını kaybeden İran’ın övünerek paylaştığı görüntüye bakın
En güçlü 4 adamını kaybeden İran'ın övünerek paylaştığı görüntüye bakın
15:30
İsrail’in saldırılarında İran kan gölüne döndü: 78 ölü, 329 yaralı
İsrail'in saldırılarında İran kan gölüne döndü: 78 ölü, 329 yaralı
00:03
Birleşmiş Milletler’den Gazze’de derhal ve kalıcı ateşkes kararı
Birleşmiş Milletler'den Gazze'de derhal ve kalıcı ateşkes kararı
23:56
Türkiye’de HPV aşı programı 2025’te başlıyor
Türkiye'de HPV aşı programı 2025'te başlıyor
23:36
AVM’de ’adamına göre muamele’ kavgası
AVM'de 'adamına göre muamele' kavgası
23:32
Galatasaray’ın sosyal medya hesabından Ali Koç’a olay gönderme
Galatasaray'ın sosyal medya hesabından Ali Koç'a olay gönderme
23:15
Anne ve çocuklarının can verdiği yangın faciasında bir tutuklama daha
Anne ve çocuklarının can verdiği yangın faciasında bir tutuklama daha
23:12
Galatasaraylı yıldız Alvaro Morata depresyona girdiğini açıkladı
Galatasaraylı yıldız Alvaro Morata depresyona girdiğini açıkladı
23:02
Düşen uçakta saatler önce seyahat Sıkıntıları tek tek anlatmış
Düşen uçakta saatler önce seyahat! Sıkıntıları tek tek anlatmış
22:49
Fenerbahçe, Kyle Walker ile görüşmelere başladı
Fenerbahçe, Kyle Walker ile görüşmelere başladı
22:49
Madlleen’deki Türk aktivistin ilk sözleri Mehmet Akif Ersoy’un dizeleri oldu
Madlleen'deki Türk aktivistin ilk sözleri Mehmet Akif Ersoy'un dizeleri oldu
22:35
Bakan Memişoğlu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı üreteceğiz.
Bakan Memişoğlu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı üreteceğiz.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2025 18:15:39. #7.13#
SON DAKİKA: Burdur'da cinayet: Tülay A. öz savunma iddiasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.