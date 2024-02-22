Burdur\'da Dağlık Alanda Çoban Tüfekle Vurulmuş Halde Bulundu

Burdur'un Halıcılar köyünde dağlık alanda bir çoban, ağılda tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.
Olay, sabah saatlerinde Burdur merkeze bağlı Halıcılar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda bulunan keçi ağılında Cihan K. (44), kardeşi A.K. (34) tarafından tüfekle vurulmuş halde bulundu. A.K., durumu önce babası A.K. (59) ve kardeşi F. K'ye (40), ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Cihan K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının olay yerinde ve evde yaptığı incelemeler sonrasında Cihan K.'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, ifadelerini almak üzere baba A.K. ile şahsın kardeşleri A.K. ve F.K'yı karakola götürdü.
Cihan K. ve kardeşi A.K.'nin ağılda kaldığı, A.K.'nin su doldurmak için ağıldan uzaklaştığı, silah sesi duyduktan sonra ağıla gelip baktığında ağabeyini kanlar içinde görüp, köyde bulunan babası A.K. ve diğer kardeşi F.K.'ya haber verdiği öğrenildi. - BURDUR
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