Burdur\'da Doğal Gaz Sızıntısı Panik Yarattı

Burdur'da bina yıkımı sırasında doğal gaz borusundan sızıntı meydana gelirken ekiplerin hızlı müdahalesi ile facianın önüne geçildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Konak Mahallesi Rıza Doğrul Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerine bir binanın kentsel dönüşüm nedeniyle yıkım aşamasındayken kepçe operatörünün yanlış hamlesi sonucu doğal gaz borusundan sızıntı meydana geldi. Durumu fark eden işçilerin ihbarı üzerine adrese polis ve Torosgaz ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önemi alınırken Torosgaz ekipleri tarafından gaz kesildi. Torosgaz ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından doğal gaz borusunun onarımı için çalışma başlatıldı. - BURDUR