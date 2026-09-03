Burdur'da fenalaşan kadın 112'yi aradı, polis aracında bulup hastaneye sevk etti - Son Dakika
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Burdur'da fenalaşan kadın 112'yi aradı, polis aracında bulup hastaneye sevk etti

Burdur\'da fenalaşan kadın 112\'yi aradı, polis aracında bulup hastaneye sevk etti
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Burdur'da S.T. isimli kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kendisine zarar verdiği ihbarında bulundu. Polis ekipleri kadını Ulus Caddesi'nde bir araçta buldu; fenalaştığını söyleyen S.T., ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burdur'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kendisine zarar verdiği yönünde ihbarda bulunan kadın, araç içerisinde bulundu. Ekiplere kendisine zarar vermediğini ancak fenalaştığını söyleyen kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Zafer Mahallesi Ulus Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T. isimli kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kendisine zarar verdiği yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kadının bulunması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda S.T., Ulus Caddesi üzerinde bir aracın içerisinde bulundu. Kadına ulaşan polis ekipleri, durumunun kontrol edilmesi amacıyla olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Polis ekipleriyle görüşen S.T., kendisine herhangi bir zarar vermediğini ancak fenalaştığını ifade etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan S.T., daha sonra ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Burdur Devlet Hastanesi, 3. Sayfa, Olaylar, Burdur, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burdur'da fenalaşan kadın 112'yi aradı, polis aracında bulup hastaneye sevk etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur'da fenalaşan kadın 112'yi aradı, polis aracında bulup hastaneye sevk etti - Son Dakika
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