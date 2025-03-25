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Burdur'da Fidan Dikim Etkinliği

Burdur\'da Fidan Dikim Etkinliği

Orman Haftası kapsamında Burdur'da 1.600 fidan dikimi yapıldı, doğa ve iklim değişikliği vurgulandı.

25.03.2025 12:57
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Burdur'da orman haftası çerçevesinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Burdur Valiliği koordinesinde yapılan etkinlikte 0,5 hektarlık alanda bin 600 fidan dikildi.

Burdur'da Tarım ve Orman Bakanlığı, Burdur ve Orman Genel Müdürlüğü tarafından 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası çerçevesinde merkez Büğdüz köyü Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumu yolu üzerindeki 5 dönümlük araziye alıç, ahlat, badem, kuş kirazı, ıhlamur mahlep ve zerdali gibi meyveli ve çiçekli türlerden bin 600 fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

"Ormanlarımız gelecek nesillerin emanetidir"

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Burdur Orman İşletme Müdürü Sefa Karataş, ormanların sadece doğal bir kaynak değil, aynı zamanda insan hayatının sürdürülebilirliği açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladığını konuşmasında, "Atalarımızın mirası değil, gelecek nesillerimizin emaneti olan ormanlarımızı, esas sahiplerine ulaştırabilmemiz için korumak, geliştirmek, çok yönlü faydalanma prensibiyle iyi bir şekilde işletmek, verimsiz ve açık alanları ağaçlandırmakla zorundayız. Ormancılar olarak Ülkemizin orman varlığını ve doğayı korumakla kalmıyor, aynı zamanda orman temelli kalkınma projeleriyle kırsal ekonomiyi destekliyor, gıda güvenliğini artırıyoruz. Orman Genel Müdürlüğü olarak, son yıllarda yürüttüğümüz projelerle; gelir getirici tür ağaçlandırmaları, bal ormanları, tıbbi ve aromatik bitkiler üretim ve Orköy destekleri ile orman köylülerimizi yerinde kalkındırmak için ekonomik destek sağlıyor, onları doğayla uyumlu üretim süreçlerine dahil ediyoruz. Bugün burada sizlerin de katkısıyla; 0,5 hektar alanda alıç, ahlat, badem, kuş kirazı, ıhlamur mahlep ve zerdali gibi meyveli ve çiçekli türlerden 1600 adet fidan dikilecektir. Bugün burada, hep birlikte bir söz verelim: Ormanlarımızı koruyacağız, geliştireceğiz ve gelecek nesillere aktaracağız. Ağaçlandırma çalışmalarına daha fazla destek olacağız. Doğal kaynaklarımızı bilinçli kullanacağız. Sürdürülebilir orman yönetimi ile hem doğayı hem de ekonomiyi güçlendireceğiz. Unutmayalım ki, orman varsa, hayat var! Ormanlar sadece yeşil alanlar değil, aynı zamanda soframızdaki ekmeğin, meyvenin, suyun ve nefes aldığımız havanın kaynağıdır. Bu düşüncelerle, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nü kutluyor, ormanlarımız için emek veren tüm ormancılara, doğa dostlarına ve siz değerli yeşil vatan sevdalılarına teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

"İklim değişikliği ile mücadelede fidan dikimi önemli"

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan ise konuşmasında iklim değişikliğinin tüm dünyayı tehdit eden önemli bir sorun olduğunu belirterek, "Bizler bu Orman Haftası münasebetiyle yaptığımız etkinlikleri aslında her Orman Haftası olduğu zamanda değil, ilkbaharda doğanın canlandığı, sonbaharda doğanın artık yapraklarını döktüğü her etkinlikte yapıyoruz. 21 Mart Nevruz Bayramı, Bahar Bayramı dolayısıyla da Orman Haftası etkinliği çerçevesinde bugün bir aradayız. İklim değişikliği aslında artık sadece Türkiye'nin değil dünyanın ve bütün insanlığın karşısındaki en önemli tehlikelerden, tehditlerden bir tanesi. Dün bizler bilim insanları ile birlikte Burdur Gölü'nün özellikle sularının çekildiği, biraz daha kuraklaştığı yüzde 46 küçülmeyle birlikte suların çekildiği alanlardaki ekolojik dönüşümün nasıl olması noktasında bir toplantıdaydık. Bugün de tevafuk ki iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele etmek, geleceğe miras bırakmak noktasıyla çok değerli gençlerimizle, çocuklarımızla birlikte fidanları toprakla buluşturacağız. Bu hakikaten aslında koruma kullanmada dengesi aynı zamanda geleceğe duyduğumuz büyük, emanete duyduğumuz büyük saygının ve aynı zamanda geleceği koruma duygusunun yaşatmanın da son derece önemli bir örneği. Bugün itibariyle hiç kimse ağacın, ormanın, yeşilliğin ne anlam ifade ettiğini bilmiyor değil. Herkes bunun çok farkında. Bu çerçevede de bu etkinliklerle bizim aslında vurgulamak istediğimiz koruma kullanma dengesinin sağlanması. İşte bu noktada çok değerli gençlerimizle, yavrularımızla birlikte inşallah el birliğiyle fidanlarımızı toprakla buluşturup, sonrasında da en güzel şekilde muhafaza etmek için yine hep birlikte mücadele edeceğiz. Hepinizin emeğine gönlüne sağlık. İnşallah fidanlarımız tutsun; ağaçlar, ormanlar oluştursun. Hep birlikte bu keyfi ve güzelliği gelecek nesillere bırakmanın mutluluğunu yaşayalım. Hep birlikte bu güzel etkinliği yapmaya hepinizi davet ediyorum. Emeğinize gönlünüze sağlık" dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılara fidan dikim süreci anlatıldı. Daha sonra protokol üyeleri ve gönüllüler bin 600 fidanı toprakla buluşturdu.

Etkinlik sonunda Burdur Valisi Bilgihan, öğrencilere fidan dağıttı.

Etkinliğe Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan'ın yanı sıra, protokol üyeleri, gaziler, orman gönüllüleri, emniyet ve jandarma personeli, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çalışanları, öğrenciler ve huzurevi sakinleri katıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, 3-sayfa, burdur, Tarım, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Fidan Dikim Etkinliği - Son Dakika

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