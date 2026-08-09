Burdur’da belediyenin gece yaptığı yol çalışması vatandaş talebiyle polis tarafından durduruldu

Burdur'da gece saatlerinde başlatılan yama çalışması, çevreden gelen gürültü ihbarları üzerine vatandaşın talebi üzerine polis ekiplerinin müdahalesiyle durduruldu.

Burdur Belediyesi ekipleri tarafından İsmet İnönü Bulvarı'nın gidiş yönünde başlatılan yama çalışması sırasında çevrede yaşayan vatandaşlardan gürültü nedeniyle ihbarlar geldi. Çalışmanın durdurulmasına ilişkin ihbarlar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, ekiplerin müdahalesinin ardından yol çalışması sonlandırıldı. Burdur Belediyesi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Köprübaşı-Çatalpınar mevkileri arasındaki İsmet İnönü Bulvarı'nda yürütülen yama çalışmamız, Burdur Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile durdurulmuştur" ifadelerine yer verildi.