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Burdur'da genel asayiş çalışmalarında 12 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Burdur'da genel asayiş çalışmalarında 12 şahıs tutuklandı

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan bir haftalık asayiş uygulamalarında yakalanan 12 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur\'da genel asayiş çalışmalarında 12 şahıs tutuklandı
19.12.2023 - 12:55,
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Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan bir haftalık asayiş uygulamalarında yakalanan 12 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 13-17 Aralık 2023 tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik icra edilen Şehit Uzman Jandarma Serdar Dağ JASAT Mercek-2 Operasyonu düzenlendi. Operasyonda 1 FETÖ/PDY, 1 kasten yaralama, 5 dolandırıcılık, 1 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet, 1 kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme, 2 kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, 3 6831 sayılı orman kanununa muhalefet, 2 trafik güvenliğini tehlikeye sokma, 2 hakaret suçundan ve 1 kaçan hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından aranan toplam 19 şahıs yakalandı. Ayrıca operasyonda 2 kayıp şahıs ve 18 yoklama kaçağı şahıs yakalandı.

Suç yeri Burdur olan ve ikametgahı farklı illerde olan 11 şahsın yakalanması sağlandı. İcra edilen operasyonda yakalanan toplam 51 şüpheli şahıstan 12' si tutuklandı, 39 şahıs ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da genel asayiş çalışmalarında 12 şahıs tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Burdur'da genel asayiş çalışmalarında 12 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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