Burdur\'da Helikopterle Trafik Denetimi

Edinilen bilgiye göre, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerini sürdüren Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, trafik kural ihlallerinin önlenmesi ve kazaların en aza indirilmesi amacıyla 23 Şubat tarihinde il genelinde helikopter destekli uygulama yaptı. Havadan yapılan denetimlerde özellikle hatalı sollama, emniyet kemeri kullanımı, kırmızı ışık ihlali ve seyir halinde cep telefonu kullanımı gibi kural ihlalleri kontrol edildi. Yapılan uygulamada 125 araç ve sürücüsü denetlenirken, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 1 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. - BURDUR