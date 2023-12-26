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Burdur'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
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Burdur'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 şüpheli tutuklandı. Operasyon sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ve kaçak malzeme ele geçirildi.

Burdur\'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
26.12.2023 - 17:35,
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Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli şahıs tutuklandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1 Aralık-20 Aralık tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak yapılan planlı çalışmalar neticesinde icra edilen 21 faaliyette yakalanarak hakkında adli/idari işlem yapılan 26 şüpheliden 1'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest, 21'i ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Müdahale edilen olaylarda; 25 gram eroin, 22 gram metamfetamin, 33 gram bonzai, 3 adet sentetik ecza, 110 gram skunk, 15 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet sustalı bıçak, 2 adet makas, 42 bin gram tütün, 8 bin 300 adet dolu makaron, 21 bin 800 adet boş makaron, 4 bin 950 adet sigara sarma kağıdı, 3 adet elektronik sigara likidi ve 4 bin 800 gram kaçak çay ele geçirildi. - BURDUR

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet, Aralık, Burdur, Tutuklama, Uyuşturucu, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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