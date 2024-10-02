Burdur’da Kaçan Sürücü Kaza Yaptı - Son Dakika
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Burdur’da Kaçan Sürücü Kaza Yaptı

Burdur’da Kaçan Sürücü Kaza Yaptı

Bucak’ta kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araca çarptı; sürücü olay yerinden kaçtı.

02.10.2024 11:04
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Burdur'un Bucak ilçesinde cadde üzerindeyken kontrolden çıkan otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarparken araç sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kaza, saat 01.15 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Konak Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsü bilinmeyen 33 VB 708 plakalı Opel marka otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde olan 38 AGP 638 plakalı Fiat marka otomobile çarptı. Kaza sonrası iki araçta da büyük maddi hasar oluşurken kazaya neden olan sürücü aracı terk edip olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili incelemelerde bulunurken kaçan sürücü için çalışma başlattı. Kazaya karışan otomobiller çekici yardımı ile otoparka kaldırıldı. Olay yerinde bulunan alkol şişeleri ise dikkat çekti. - BURDUR

Kaynak: İHA

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