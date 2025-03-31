Burdur'da Kaybolan Adam için Arama Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Burdur'da Kaybolan Adam için Arama Çalışmaları Başlatıldı

Burdur\'da Kaybolan Adam için Arama Çalışmaları Başlatıldı

Burdur'da kaybolan 63 yaşındaki Hilmi Güleşir için gölde aramalar sürüyor, ceket bulundu.

31.03.2025 15:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da dün akşam saatlerinde evden ayrılan 63 yaşındaki Hilmi Güleşir'i bulmak için çalışma sürdüren polis ekipleri, Güleşir'in ceketinin halk plajında bulunması üzerine gölde arama çalışması başlattı.

Burdur merkeze bağlı Kuruçay köyünde dün akşam saat 22.00 sıralarında evinden ayrılan 63 yaşındaki Hilmi Güleşir'den haber alamayan yakınları polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler Güleşir'i bulmak için çalışma başlattı. En son gece 23.00 sıralarında halk plajı kenarındaki bir işletmeden alışveriş yaptığı tespit edilen Güleşir'i arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı. Sabah saatlerinde iskelenin alt kısmında bir adet ceketin bulunmasının üzerine bölgeye olay yeri inceleme, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ceket üzerinde incelemeler yaparken polis ekipleri göl kenarında AFAD ekipleri ise termal dron kameralar ile göl yüzeyinde tarama faaliyetlerine başladı. Arama tarama faaliyetlerine katılan AFAD İl Müdürü Teymen Şimşek konu ile ilgili olarak, "Bugün saat 09.45'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine kaybolan Hilmi Güleşir isimli vatandaşımızı arama çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda AFAD Burdur olarak 5 personel, 2 araç ve 1 dron, İl Emniyet Müdürlüğü'nden de 20 personel, 8 araç ve 1 dron ile arama faaliyetleri devam ediyor. Şu anda dron kamera ile aramalarımızda termal kameramız da aktif hale getirildi. Şimdiye kadar herhangi bir ipucuna rastlamadık. Alınacak en ufak bir ihbara anında müdahale ediyoruz" bilgisini verdi.

Arama çalışmaları için Antalya'dan Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polislerin de bölgeye sevk edildiği öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İnceleme, 3-sayfa, Sağlık, burdur, Olay, AFAD, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Kaybolan Adam için Arama Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uganda’da M Çiçeği salgınında can kaybı sayısı 37’ye yükseldi Uganda'da M Çiçeği salgınında can kaybı sayısı 37'ye yükseldi
Ünlü ABD’li oyuncu Richard Chamberlain hayatını kaybetti Ünlü ABD'li oyuncu Richard Chamberlain hayatını kaybetti
Ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti
Avrupa’nın ilk uzay roketi kalkıştan 30 saniye sonra patladı Avrupa'nın ilk uzay roketi kalkıştan 30 saniye sonra patladı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 10 günde çok önemli sınavlardan geçtik İçişleri Bakanı Yerlikaya: 10 günde çok önemli sınavlardan geçtik
Karabük’te polis memuru kazada hayatını kaybetti Karabük'te polis memuru kazada hayatını kaybetti
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan İsrail Dışişleri Bakanı’na sert tepki Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İsrail Dışişleri Bakanı'na sert tepki
Ünlü Sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti İşte son anları Ünlü Sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti! İşte son anları
Fransa’da aşırı sağcı Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu Fransa'da aşırı sağcı Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu
Özel: Adil Karaismailoğlu’nu İBB’ye kayyum yapmaya çalıştılar ama olmadı Özel: Adil Karaismailoğlu'nu İBB'ye kayyum yapmaya çalıştılar ama olmadı
Müftüden ortalığı karıştıran Volkan Konak paylaşımı Müftüden ortalığı karıştıran Volkan Konak paylaşımı

14:53 Fransa’da aşırı sağcı Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu Fransa'da aşırı sağcı Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu
14:33 Özel: Adil Karaismailoğlu’nu İBB’ye kayyum yapmaya çalıştılar ama olmadı Özel: Adil Karaismailoğlu'nu İBB'ye kayyum yapmaya çalıştılar ama olmadı
14:24 Müftüden ortalığı karıştıran Volkan Konak paylaşımı Müftüden ortalığı karıştıran Volkan Konak paylaşımı
12:50 Trump, İran’ı açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım
11:48 Volkan Konak’ın sahnedeki son sözleri: Sen bilmez misin devrimciler korkmaz Volkan Konak'ın sahnedeki son sözleri: Sen bilmez misin devrimciler korkmaz
07:40 Volkan Konak’ın vasiyeti ortaya çıktı Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı
07:32 Derbiden sonra herşey değişti İşte Süper Lig’de şampiyonluk oranları Derbiden sonra herşey değişti! İşte Süper Lig'de şampiyonluk oranları
01:32 Ünlü Sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti İşte son anları Ünlü Sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti! İşte son anları
00:43 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan İsrail Dışişleri Bakanı’na sert tepki Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İsrail Dışişleri Bakanı'na sert tepki
00:33 Karabük’te polis memuru kazada hayatını kaybetti Karabük'te polis memuru kazada hayatını kaybetti
00:32 İçişleri Bakanı Yerlikaya: 10 günde çok önemli sınavlardan geçtik İçişleri Bakanı Yerlikaya: 10 günde çok önemli sınavlardan geçtik
00:15 Avrupa’nın ilk uzay roketi kalkıştan 30 saniye sonra patladı Avrupa'nın ilk uzay roketi kalkıştan 30 saniye sonra patladı
00:02 Ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti
23:24 Ünlü ABD’li oyuncu Richard Chamberlain hayatını kaybetti Ünlü ABD'li oyuncu Richard Chamberlain hayatını kaybetti
22:16 Uganda’da M Çiçeği salgınında can kaybı sayısı 37’ye yükseldi Uganda'da M Çiçeği salgınında can kaybı sayısı 37'ye yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2025 16:03:04. #7.12#
SON DAKİKA: Burdur'da Kaybolan Adam için Arama Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement