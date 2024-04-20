Burdur'da kontrolsüz kavşakta çarpışan otomobillerin kaza anı kamerada - Son Dakika
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Burdur'da kontrolsüz kavşakta çarpışan otomobillerin kaza anı kamerada

Burdur'un Gölhisar ilçesinde kavşağa kontrolsüz giren iki otomobilin çarpışması sonucu araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza anı, çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazada sürücü ve yolcuların yaralanmadığı belirtildi.

20.04.2024 22:56  Güncelleme: 23:00
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Burdur'da kavşağa kontrolsüz giren otomobiller çarpıştı... O anlar kamerada

BURDUR - Burdur'un Gölhisar ilçesinde kavşağa kontrolsüz giren iki otomobilin çarpışması sonucu araçlarda maddi hasar oluşurken kaza anı kameralara yansıdı.

Kaza, Burdur'un, Gölhisar ilçesi Çeşme Mahallesi Burdur Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Burdur Caddesi istikametinde seyir halinde olan, Emine Ç. idaresindeki 48 FJ 478 plakalı Nissan marka otomobil, Eski Denizli Caddesi istikametinden önüne aniden çıkan, Ahmet S. idaresindeki 07 AVS 349 plakalı Volkswagen marka araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına kadar gelen araçlarda maddi hasar meydana gelirken, 07 AVS 349 plakalı aracın hava yastıkları açıldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, kazada sürücü ve yolculardan yaralanan olmadığı öğrenildi. Kaza anı ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da kontrolsüz kavşakta çarpışan otomobillerin kaza anı kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur'da kontrolsüz kavşakta çarpışan otomobillerin kaza anı kamerada - Son Dakika
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