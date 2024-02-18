Burdur'da Köpek Dövüşü Yapanlara Operasyon: 22 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Burdur'da Köpek Dövüşü Yapanlara Operasyon: 22 Şahıs Yakalandı

Burdur\'da Köpek Dövüşü Yapanlara Operasyon: 22 Şahıs Yakalandı

Burdur'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köpek dövüşü yaptıranlara yönelik düzenlediği operasyonda 22 şahsı suçüstü yakaladı. Şahıslara toplam 142 bin TL para cezası uygulandı. Operasyon sonucunda dövüştürülen 11 köpek hayvan barınağına teslim edildi.

18.02.2024 22:39
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Burdur'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin köpek dövüşü yaptıranlara yönelik düzenlediği operasyonda 22 şahıs suçüstü yakalandı. Şahıslara toplam 142 bin TL para cezası uygulandı.

Burdur'da 18 Aralık günü merkeze bağlı Kozluca köyünde köpek dövüşü yaptırılacağına dair gelen istihbarat üzerine jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 2'si organizatör, 8'i köpek sahibi, 12'si seyirci olmak üzere 22 şahıs suçüstü yakalandı. Yapılan incelemeler sonrasında dövüşle ilgisi bulunanlara toplam 142 bin 868 TL idari para cezası uygulanarak dövüştürülen 11 köpek hayvan barınağına teslim edildi. Olay yerinde bulunan 9 araç ise muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Köpek Dövüşü Yapanlara Operasyon: 22 Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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