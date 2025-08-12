Burdur\'da Kötü Koku Alarmı

Burdur'da bir apartmandan gelen bir kötü koku ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri harekete geçti. Ev sahipleri evde olmayan iki daireye itfaiye merdiveniyle giren ekipler herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmayınca normale döndü.

Olay, saat 12.10 sıralarında Burdur merkez Konak Mahallesi Eski Adli Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartman koridorunda kötü bir koku olduğunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kapısını çaldığı iki daireden de ses gelmeyince itfaiye merdiveni yardımıyla pencereden dairelere girdi. Yapılan kontrollerde iki dairede ve apartman boşluğunda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmayan ekipler normale döndü. Kokunun nedeni ise bulunamadı. - BURDUR