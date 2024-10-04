Burdur'da Kuzeni Tarafından Bıçaklanan Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Burdur'da Kuzeni Tarafından Bıçaklanan Çocuk Hayatını Kaybetti

Çavdır'da tartışma sonucu bıçaklanan 15 yaşındaki Muhammed Elhumeyni hayatını kaybetti.

04.10.2024 23:08
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Burdur'un Çavdır ilçesinde tartıştığı kuzeni tarafından bıçaklanan çocuk hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.15 sıralarında Burdur'un Çavdır İlçesi, Söğüt beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sebze halinde çalışan yabancı uyruklu kuzenler S.E. (15) ile Muhammed Elhumeyni (15) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle S.E. kuzeni Muhammed Elhumeyni'yi bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk ambulans ile Çavdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammed Elhumeyni hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan S.E. ise jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Kuzeni Tarafından Bıçaklanan Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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