Burdur'da Mermer Ocağında Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Burdur'da Mermer Ocağında Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Burdur\'da Mermer Ocağında Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Burdur'da bir mermer ocağında yapılan bakım sırasında kepçenin geri kayması sonucu bir servis ustası hayatını kaybetti, operatör ise yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

11.07.2024 15:48  Güncelleme: 16:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da mermer ocağında bakımını yaptığı kepçenin geri kayıp devrilmesi ile altında kalan servis ustasının hayatını kaybettiği, operatörün de yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 6 Temmuz günü saat 15.30 sıralarında Karamanlı ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir mermer ocağında meydana gelmişti. Mermer ocağındaki iş makinelerinin bakımını yapmak üzere Antalya'nın Korkuteli ilçesinden gelen servis ustası Hasan Mavi (28), Arif Ö.'nün (20) kullandığı kepçenin merdiveninde oturarak bakım kontrolünü yaptığı esnada hareket halinde olan mermer bloğu yüklü kepçe frenleri tutmayarak bir anda geri kaymıştı. Geri kayan kepçeden atlayan operatör Arif Ö. yaklaşık 10 metre yükseklikten düşüp yaralanmıştı. Merdivende oturan bakım ustası Hasan Mavi ise üst mermer katmanından alt mermer katmanına düşünce üzerine devrilen kepçenin altında kalarak ağır yaralanmıştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Karamanlı Belediyesi itfaiye kurtarma ekipleri sevk edilmişti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kepçenin altında kalan Hasan Mavi'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, yüksekten atladığı için sağ ayak bileğinde kırık oluşan operatör Arif Ö. ise ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının çalışmalarının ardından Hasan Mavi'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılmıştı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza anı mermer ocağında bulunan güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde mermer blok yüklü kepçenin seyir halindeyken yokuş yukarı çıktığı esnada bir anda durduğu, daha sonra geri kayarak hızlı bir şekilde üst katmandan alt katmana düştüğü görülüyor. - BURDUR

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Burdur, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Mermer Ocağında Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:52 Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi
15:19 Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti
14:26 Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi İşte ilk hafta maçları Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi! İşte ilk hafta maçları
14:05 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek
13:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak
14:39 Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye’de 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye'de! 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar
14:30 Trendyol Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu Trendyol Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
14:19 Ayının 122 metrelik uçurumdan attığı genç kız, hayatını kaybetti Ayının 122 metrelik uçurumdan attığı genç kız, hayatını kaybetti
14:08 Özgü Namal, yeni film projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı Özgü Namal, yeni film projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı
13:46 Kadın turistlerin cadde ortasında erkek kavgası Çevredekiler ayırmak yerine izledi Kadın turistlerin cadde ortasında erkek kavgası! Çevredekiler ayırmak yerine izledi
13:36 Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor
12:43 Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu
12:31 Fenerbahçe’nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 16:03:46. #1.13#
SON DAKİKA: Burdur'da Mermer Ocağında Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement