Burdur\'da Mermer Ocağında Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Burdur'da mermer ocağında bakımını yaptığı kepçenin geri kayıp devrilmesi ile altında kalan servis ustasının hayatını kaybettiği, operatörün de yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 6 Temmuz günü saat 15.30 sıralarında Karamanlı ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir mermer ocağında meydana gelmişti. Mermer ocağındaki iş makinelerinin bakımını yapmak üzere Antalya'nın Korkuteli ilçesinden gelen servis ustası Hasan Mavi (28), Arif Ö.'nün (20) kullandığı kepçenin merdiveninde oturarak bakım kontrolünü yaptığı esnada hareket halinde olan mermer bloğu yüklü kepçe frenleri tutmayarak bir anda geri kaymıştı. Geri kayan kepçeden atlayan operatör Arif Ö. yaklaşık 10 metre yükseklikten düşüp yaralanmıştı. Merdivende oturan bakım ustası Hasan Mavi ise üst mermer katmanından alt mermer katmanına düşünce üzerine devrilen kepçenin altında kalarak ağır yaralanmıştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Karamanlı Belediyesi itfaiye kurtarma ekipleri sevk edilmişti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kepçenin altında kalan Hasan Mavi'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, yüksekten atladığı için sağ ayak bileğinde kırık oluşan operatör Arif Ö. ise ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının çalışmalarının ardından Hasan Mavi'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılmıştı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza anı mermer ocağında bulunan güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde mermer blok yüklü kepçenin seyir halindeyken yokuş yukarı çıktığı esnada bir anda durduğu, daha sonra geri kayarak hızlı bir şekilde üst katmandan alt katmana düştüğü görülüyor. - BURDUR