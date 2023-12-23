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Burdur'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Burdur'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Burdur'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolü kaybeden motosiklet sürücüsü kaldırıma çarpıp kafasını yere vurması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı şahıs tedavi altına alındı.

Burdur\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
23.12.2023 - 01:37,
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Burdur'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolü kaybeden motosiklet sürücüsü kaldırıma çarpıp kafasını yere vurması sonucu ağır yaralandı.

Kaza saat 00.31 sırlarında Burdur Merkez Cumhuriyet Meydanı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ünal Ç.(56) idaresindeki 15 NN 018 plakalı motosiklet Kışla Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanına geldiği esnada kayganlaşan yolda gidon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma çıktı daha sonra motosikletten düşerek kafasını taşa vurarak ağır yaralandı. O sırada Cumhuriyet Meydanında görevli olan polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıs ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet ise çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı - Son Dakika


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