3.Sayfa

Burdur'da müştemilatta çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü

BURDUR - Burdur'da bir evin müştemilatında çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Burdur'un Emek Mahallesi Çay Sokak üzerinde bulunan bir evin müştemilatında henüz belirlenemeyen bir sebeple meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mest Ö.'ye at evden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin çalışması sonucu eve sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen yangında şans eseri yaralının olmadığı öğrenildi.

Öte yandan, yangın sonucu müştemilatın kullanılmaz hale geldiği bildirildi.