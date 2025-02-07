Burdur\'da Ocak Asayiş Olayları Raporu

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Burdur'da Ocak ayında 213 asayiş olayı, 3 terör operasyonu ve uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 9 tutuklama gerçekleşti.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan başkanlığında 2025 yılı Ocak Ayı Genel Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi. Valilik'teki toplantıya İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ve İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı da katılım sağladı. Vali Tülay Baydar Bilgihan, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak ve vatandaşlarımızın layık olduğu hizmeti üst seviyede sunmak adına üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekten her zaman olduğu gibi imtina etmeyeceğiz" dedi.

Terör örgütlerine yönelik 3 operasyon

2025 yılı Ocak ayında terörle mücadelenin hız kesmeden devam ettiğini belirten Vali Bilgihan, FETÖ terör örgütüne yönelik 2 operasyon ve DEAŞ terör örgütüne yönelik 1 operasyon olmak üzere toplam 3 operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

34 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldı

Vali Baydar Bilgihan, düzensiz göç ile mücadele kapsamında gerçekleşen 10 olayda 69 yabancı şahsa yönelik kimlik denetimi gerçekleştirildiğini, düzensiz göçmen statüsünde olduğu tespit edilen 34 yabancı şahıs hakkında da gerekli işlemlerin yapıldığını belirterek 1 şüpheli hakkında ise göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan işlem yapıldığını açıkladı.

Uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi tutuklandı

Burdur'da Ocak ayında uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde uyuşturucu imal ve ticaret suçundan 5, kullanmak ve diğer suçlardan 42 olmak üzere toplam 47 olayın meydana geldiğini açıklayan Vali Baydar Bilgihan, meydana gelen olaylarda gözaltına alınan 29 şüpheliden 9'unun tutuklandığı, 3 şüphelinin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığını belirtti. Ayrıca operasyonlarda 5,72 gram eroin, 14,96 gram metamfetamin, 14.,32 gram bonzai, 8,34 gram esrar, 115 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Ocak ayında 213 asayiş olayı gerçekleşti

Ocak ayında kişilere karşı 213 olay meydana geldiğini belirten Vali Tülay Baydar Bilgihan bu olaylarda 2024 yılı ocak ayına oranla yüzde 6 azalma meydana geldiğini ve bu olayların tamamının aydınlatıldığını dile getirdi. Mal varlığına karşı ise 55 olayın meydana geldiğini söyleyen Vali Bilgihan kapkaç olaylarında 2024 yılı Ocak ayına oranla yüzde 60 azalma, evden hırsızlık olaylarında 2024 yılı Ocak ayına oranla yüzde 33 azalma sağlandığını belirtti.

Toplantıda ayrıca 2025 yılı Ocak ayında içerisinde ifadeye yönelik 81 şahıs yakalanarak işlem yapıldığı, hapis cezasına yönelik aranan 60 şahsın tutuklandığı toplamda 141 şahıs hakkında ise işlem yapıldığı, 5 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 şahsın ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı açıklandı.

Ocak ayında ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonlarda 3 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ve 11 av tüfeği olmak üzere toplam 17 silah ele geçirildi, ele geçirilen silahlarla ilgili 14 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı.

Yasa dışı faaliyet gösteren 21 sosyal medya hesabı tespit edildi

Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilen sanal devriye faaliyetlerinde, terör suçları kapsamında 11, kaçakçılık suçları kapsamında 2, asayiş suçları kapsamında 1, siber suçlar kapsamında 3, diğer suçlar kapsamında 4 olmak üzere toplam 21 hesabın yasa dışı faaliyet gösterdiği tespit edilerek işlem başlatıldığını belirten Vali Baydar Bilgihan, Çevrimiçi Çocuk İstismarı suçu kapsamında 1 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldığını söyledi. - BURDUR