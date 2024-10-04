Burdur'da Otobüs ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Burdur'da Otobüs ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Burdur\'da Otobüs ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Burdur merkezde meydana gelen kazada, bir belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

04.10.2024 20:17  Güncelleme: 20:24
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Burdur'da belediye otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.45 sıralarında Burdur merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi NATO Kavşağı 1. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 122 Sokak istikametine doğru dönüş yapmak isteyen Mehmet C. (60) idaresindeki 15 SD 005 plakalı Volkswagen marka otomobil, NATO kavşağı istikametine seyir halinde olan Durmuş Ö. (49) idaresindeki Burdur Belediyesine ait 15 ABK 976 plakalı otobüs ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet C. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevke edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçlar ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Otobüs ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika

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