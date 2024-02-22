Burdur'da Otomobil Hırsızlığı Kamerada - Son Dakika
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Burdur'da Otomobil Hırsızlığı Kamerada

Burdur\'da Otomobil Hırsızlığı Kamerada

Burdur'da çalınan otomobille Isparta'ya kaçan şüpheli, güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anı sayesinde yakalandı. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

22.02.2024 19:48  Güncelleme: 19:50
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Burdur'da otomobil hırsızlığı kamerada

Burdur'da çaldığı otomobille Isparta'da yakalandı

2 farklı suçtan arama kaydı bulunan şüpheli tutuklandı

BURDUR - Burdur'da çaldığı otomobille Isparta'ya kaçan şüpheli Isparta'da yakalanarak tutuklandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay Burdur'un 18 Şubat Pazar günü saat 08.00 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre göre Havvanur K.' ye ait 15 PD 864 plakalı Tofaş marka otomobil Yetmişevler Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde park halindeyken çalındı. Aracının yerinde olmadığını gören H.K. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar sonrası Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık şüphelisini yakalamak üzere harekete geçti.Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan koordineli çalışmalar sonucunda PTS, KGYS ve çevre güvenlik kameralarından hırsızlığı gerçekleştiren erkek şahsın araç ile önce Burdur istikametine akabinde Isparta iline gittiği tespit edildi. Ekiplerin titiz çalışması sonucunda kameralardan eşkali belirlenen şüphelinin Samet K. olduğu ve ayrıca bu şahsın kullanmak İçin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından arandığı tespit edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda çalınan araç ile birlikte Isparta'da yakalanan Samet K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

Cadde üzerinde park halinde olan otomobilin çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şahsın montunun kapüşonu ile kendisini kamufle ettiği çevreyi kolaçan ettikten sonra gözüne kestirdiği otomobilin yanına gelerek araca binip olay yerinden araçla kaçtığı anlar görülüyor

Kaynak: İHA

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