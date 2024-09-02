Burdur'da Otomobil Şarampole Düştü: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Burdur'da Otomobil Şarampole Düştü: 1 Ölü, 3 Yaralı

Burdur\'da Otomobil Şarampole Düştü: 1 Ölü, 3 Yaralı

Burdur'un Gölhisar ilçesinden Denizli'ye gitmekte olan bir otomobilin şarampole düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

02.09.2024 14:32
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Burdur'un Gölhisar ilçesinden Denizli'ye gelmek üzere yola çıkan otomobilin şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

Kaza, sat 23.30 sıralarında Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Yeşildere köyü Yeşildere- Çameli karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Denizli'nin Çameli ilçesine doğru seyir halinde olan Soner K.(43) idaresindeki 20 ABD 195 plakalı otomobil yoldan çıkarak şarampole düştü. Kazada sürücü Soner K., araçta yolcu olarak bulunan Fikret K.(60), Ramazan D.(52) ve Önder Konuk(46) yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Önder Konuk'un hayatını kaybettiği belirlenirken diğer üç yaralı ilk müdahalelerin ardından Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hayatını kaybeden Önder Konuk'un cenazesi ise morga götürülürken şarampole düşen otomobil çekici yardımıyla düştüğü yerden çıkarılarak otoparka çekildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili incelme başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Otomobil Şarampole Düştü: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur'da Otomobil Şarampole Düştü: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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