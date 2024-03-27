Burdur'da sahte para ile hayvan alışverişi yapan şahıslar tutuklandı - Son Dakika
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Burdur'da sahte para ile hayvan alışverişi yapan şahıslar tutuklandı

Burdur\'da sahte para ile hayvan alışverişi yapan şahıslar tutuklandı

Burdur'un Çavdır ilçesinde sahte para ile hayvan alışverişi yapan ve piyasaya 699 bin 600 TL değerinde sahte para sokan 2 şahıs, Konya'da yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahısların daha önce Yozgat'ta da aynı yöntemle sahte para sürdükleri tespit edildi. Hayvanlar sahiplerine teslim edildi.

27.03.2024 18:15
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Burdur'un Çavdır ilçesinde sahte para ile hayvan alışverişi yapan ve piyasaya 699 bin 600 TL değerinde sahte para sokan 2 şahıs, Konya'da yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Burdur'un Çavdır 23 Mart tarihinde R.Z. (58) ve S.S.'ye (33) ait 4 hayvanı 230 bin TL karşılığında Ü.G.(30) ve E.B. (39) isimli şahıslar satın aldı. Daha sonra hayvan sahipleri R.Z. ve S.S. parayı kontrol ettiklerinde sahte olduğunu anlaması üzerine Çavdır İlçe Emniyet Amirliği'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine Çavdır İlçe Emniyet Amirliği ve KOM Şube tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüpheliler Ü.G. ve E.B. 26 Mart tarihinde Konya'nın Ilgın ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların sorgusunda şahısların daha önce Yozgat'ın Sorgun ilçesinde de aynı yöntemler piyasaya 469 bin 600 TL sahte para sürdükleri tespit edildi.

Yapılan çalışmalar ve emniyetteki işlemlerinin ardın piyasaya toplamda 699 bin 600 TL sahte para sokan Ü.G. ve E.B. isimli şahıslar Gölhisar Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. R.Z. ve S.S.'ye ait 4 hayvan ise bulunarak sahiplerine teslim edildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

Çavdır, Burdur, Konya, Hayvan Hakları, Yargı, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da sahte para ile hayvan alışverişi yapan şahıslar tutuklandı - Son Dakika

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