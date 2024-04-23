Burdur'da samanlıkta başlayan yangın eve sıçradı - Son Dakika
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Burdur'da samanlıkta başlayan yangın eve sıçradı

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Burdur'un Ağlasun ilçesinde bir çiftçiye ait samanlıkta çıkan yangın, depolara ardından bir eve sıçradı. Yangında kimse yaralanmadı ancak büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

23.04.2024 11:49
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Burdur'da samanlıkta başlayan yangın eve sıçradı

BURDUR - Burdur'un Ağlasun ilçesinde samanlıkta çıkan yangın önce depolara ardından bir eve sıçradı. Çıkan yangında kimse yaralanmazken büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın sabah saatlerinde Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı Mamak Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre köyde yaşayan bir çiftçiye ait samanlıkta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek içerisinde biçerdöver ve traktörün bulunduğu depoya oradan da 3 katlı binaya sıçradı. Yangını gören ev sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ve Orman İşletme personellerinin müdahale ettiği yangın uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında biçerdöver, traktör, bir miktar saman, depolar ve evin teras katı yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

Burdur\'da samanlıkta başlayan yangın eve sıçradı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da samanlıkta başlayan yangın eve sıçradı - Son Dakika

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