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Burdur'da Şeker Fabrikası Tartışması: Şoförler Arasında Silahlı Kavga - Son Dakika
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Burdur'da Şeker Fabrikası Tartışması: Şoförler Arasında Silahlı Kavga

Burdur'da gece saatlerinde şeker fabrikasında sıra bekleyen kamyon şoförleri arasında çıkan tartışmada bir şoför kurusıkı tabancayla havaya ateş etti. Polis ekipleri olay yerine gelerek iki tarafı emniyete götürdü. İki taraf hakkında soruşturma başlatıldı.

Burdur\'da Şeker Fabrikası Tartışması: Şoförler Arasında Silahlı Kavga
11.01.2024 - 15:43,  Güncelleme: 15:46
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Burdur'da gece saatlerinde şeker fabrikasında sıra bekleyen kamyon şoförleri arasında çıkan tartışmada şoförlerden biri kurusıkı tabancayla havaya ateş etti, polis ekipleri olay yerine gelerek iki tarafı emniyete götürdü.

Olay gece saat 01.45 sıralarında Burdur merkez Armağan İlci Mahallesi Burdur Şeker Fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre fabrika içerisinde kamyon şoförleri M.K.(51) ile S.Ç.(26) arasından sıra bekleme tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesi ile S.Ç. aracından aldığı ruhsatsız kurusıkı tabancası ile havaya 2-3 el ateş etti. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri iki tarafıda emniyete götürürken iki taraf hakkında tehdit, hakaret ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan soruşturma başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Şeker Fabrikası Tartışması: Şoförler Arasında Silahlı Kavga - Son Dakika


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