Burdur\'da takla atan otomobilde sürücü ve 5 yaşındaki çocuk yaralandı

Burdur'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atan otomobilde, biri 5 yaşında çocuk olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Burdur merkez Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.Y. idaresindeki 15 AC 820 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Ş.Y. ile araçta bulunan 5 yaşındaki çocuk yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.