Burdur'da Taksiciye Bıçaklı Saldırı - Son Dakika
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Burdur'da Taksiciye Bıçaklı Saldırı

Burdur\'da Taksiciye Bıçaklı Saldırı

Taksici, kız arkadaşını indirmeye çalışan şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

26.11.2024 15:57
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Burdur'da çağrı üzerine giden taksiye binen kız arkadaşını araçtan indirmeye çalışan şahıs, taksinin aynasını kırınca tepki gösteren taksiciye bıçakla saldırdı. Gözaltına alınan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 24 Kasım Pazar günü saat 22.00 sıralarında Burdur merkez Yeni Mahalle Süzek Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, devamlı müşterisi olan T.A. tarafından aranarak kızı Ş.A.'nın Süzek Sokak üzerinde bulunduğunu ve onu alıp kendi evine getirmesini istediği ticari taksi sürücüsü Mustafa M. (30), belirtilen sokağa gitti. Burada Ş.A. (26) aracına bindiği esnada arkasından gelen erkek arkadaşı M.T. (30), aracın bagaj kapağına üç defa vurarak açık olan camından içeri uzanıp Ş.A.'yı indirmeye çalıştı. Bu esnada taksinin aynasının kırıldığını gören taksi sürücüsü Mustafa M. araçtan inip M.T.'ye müdahale etmek istedi. Aynayı 'neden kırdın' diyen şoföre M.T.'nin "yarın gel öderim" demesi üzerine taksi şoförü Mustafa M., "Şimdi öde polis çağıracağım" diyerek polisi aradı. Bunun üzerine M.T. sinirlenerek Mustafa M.'nin elinde bulunan plastik copu alıp daha önceden park halinde bulunan motosikletin üzerine bıraktığı bıçağı da alarak taksi sürücüsü Mustafa M.'ye doğru saldırdı. Tekmeler ile kendini savunan Mustafa M. bıçaklanmaktan son anda kurtuldu. Çevredekilerin durumu görüp tepki göstermesi ve yediği tekme darbeleri ile sersemleyen saldırgan, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Aracında zarar oluşan taksicinin şikayeti üzerine adliyeye sevk edilen M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan saldırı anı araç içerisinde bulunan güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Taksiciye Bıçaklı Saldırı - Son Dakika

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