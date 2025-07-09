Burdur\'da Tarifesiz Taşımacılığa Denetim: 15 Araç Men edildi

Burdur il genelinde tarifesiz yolcu taşımacılığına yönelik denetimlerde 15 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 5-6 Temmuz tarihlerinde yapılan denetimlerde toplam 262 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 38 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Ayrıca 15 araç trafikten men edilirken, 1 sürücünün sürücü belgesi geri alındı. - BURDUR