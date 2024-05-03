Burdur'da Ticari Araç Refüje Çıkıp Aydınlatma Direğini Devirdi, 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Burdur'da Ticari Araç Refüje Çıkıp Aydınlatma Direğini Devirdi, 1 Yaralı

Burdur-Antalya karayolunda seyir halinde olan bir ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak aydınlatma direğini devirdi. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

03.05.2024 00:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da kontrolden çıkan ticari araç refüjde çıkıp aydınlatma direğini devirdi, 1 yaralı

BURDUR - Burdur- Antalya karayolunda seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak elektrik direğini deviren ticari araç sürücüsü yaralandı.

Kaza 13.30 sıralarında Burdur - Antalya karayolu Kurna Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Burdur'dan Antalya istikametine seyir halinde olan Ramazan D. idaresindeki 27 AOE 100 plakalı Ford marka ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak aydınlatma direğini devirdi. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı. O sırada olay yerinden geçen sağlık ve polis ekipleri kazaya müdahale etti. Yaralanan sürücü Ramazan D. ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken polis ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonrasında araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Antalya, Burdur, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Ticari Araç Refüje Çıkıp Aydınlatma Direğini Devirdi, 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:41 Akaryakıt sahipleri dikkat Gece yarısı benzin ve motorine zam, otogaza indirim geldi Akaryakıt sahipleri dikkat! Gece yarısı benzin ve motorine zam, otogaza indirim geldi
00:09 Trabzon’da üniversite öğrencilerini darbeden minibüs sürücüleri gözaltına alındı Trabzon'da üniversite öğrencilerini darbeden minibüs sürücüleri gözaltına alındı
23:04 Türkiye, İsrail ile ticareti tamamen durdurdu Türkiye, İsrail ile ticareti tamamen durdurdu
21:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen CHP lideri Özel’den ilk sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen CHP lideri Özel'den ilk sözler
18:52 İşte tarihi görüşme sonrası detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’ye iadeiziyaret gerçekleştirecek İşte tarihi görüşme sonrası detaylar! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye iadeiziyaret gerçekleştirecek
00:13 Elazığ’ın Sivrice İlçesinde 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi Elazığ'ın Sivrice İlçesinde 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
00:01 Görüşmedeki boş koltuk detayı Özgür Özel’in hoşuna gitmedi: Doğru bulmuyoruz Görüşmedeki boş koltuk detayı Özgür Özel'in hoşuna gitmedi: Doğru bulmuyoruz
22:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra ilk kez CHP’yi ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra ilk kez CHP'yi ziyaret edecek
21:17 Bedelli askerlik ücretlerine zam yolda, tahminler dudak uçuklatıyor Bedelli askerlik ücretlerine zam yolda, tahminler dudak uçuklatıyor
21:15 Adana’da elektrikli bisiklet fabrikasındaki yangın Adana'da elektrikli bisiklet fabrikasındaki yangın
20:21 CHP lideri Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 10 bin liralık hediye CHP lideri Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 10 bin liralık hediye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 01:11:01. #1.13#
SON DAKİKA: Burdur'da Ticari Araç Refüje Çıkıp Aydınlatma Direğini Devirdi, 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement