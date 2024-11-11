Burdur\'da Uçurumdan Düşen Araçta Sürücü Yaralandı

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Burdur'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü, uzun uğraşlar sonucu sedyeyle uçurumdan çıkartılarak hastaneye sevk edildi.

Kaza, gece saatlerinde merkeze bağlı Yazıköy-Akçaköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akçaköy istikametine seyir halinde olan Uğur K. yönetimindeki 77 AR 571 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu 50 metrelik uçurumdan çıkartılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURDUR