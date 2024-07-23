Burdur'da unutulan çanta paniğe neden oldu - Son Dakika
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Burdur'da unutulan çanta paniğe neden oldu

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Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'nda unutulan çantadan şüphelenen trafik polislerinin ihbarı üzerine çevrede güvenlik önlemi alınarak uzman ekip tarafından patlatılmak üzere olan çantanın sahibi olay yerine gelince gerçek ortaya çıktı, patlatma işlemi iptal edildi. Çanta içinde sadece ders kitapları bulununca güvenlik önlemleri sonlandırıldı.

23.07.2024 13:36
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Burdur'da meydanda unutulan çanta paniğe neden oldu

Patlatılmak üzere olan çanta sahibinin gelmesiyle gerçek ortaya çıktı

BURDUR - Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'nda unutulan çantadan şüphelenen trafik polislerinin ihbarı üzerine çevrede güvenlik önlemi alınarak uzman ekip tarafından patlatılmak üzere olan çantanın sahibi olay yerine gelince gerçek ortaya çıktı, patlatma işlemi iptal edildi.

Olay saat 10.20 sıralarında Burdur merkez Cumhuriyet Meydanında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre meydanda uygulama yapmak için görev alan trafik ekipleri meydanda bulunan bankların sahipsiz bir çanta buldu.

Durumdan şüphelenen trafik ekipleri durumu merkeze bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve bomba imha uzmanı sevk edilirken meydanda şerit çekilerek güvenlik önlemi alındı. Aynı esnada Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarını geriye dönük olarak izleyen polis ekipleri kameralardan çantayı bırakıp oradan uzaklaşan arabanın plakasını bularak takibe aldı.

Olay yerine gelen bomba imha uzmanı hazırlıklarını sürdürürken çantayı orada bırakan aracın sahibi S. K. polis ekipleri tarafından bulunarak olay yerine getirildi.

Burada polislere durumu anlatan S.K. 12'inci sınıf öğrencisi oğlu M.E.K.'nin bisikletiyle dershaneye gittiği esnada bisikletten düştüğünü ve buraya oturarak kendisini aradığını, kendisinin de aracıyla gelip oğlunu ve bisikleti alarak oradan ayrıldığını ama çantayı orada unuttuğunu söyledi. Polis ekipleri eşliğinde açılan çantadan ders kitapları çıkınca durumun yanlış anlaşılmadan ibaret olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine güvenlik önlemlerini sonlandıran ekipler normale döndü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da unutulan çanta paniğe neden oldu - Son Dakika

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