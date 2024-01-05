Burdur'da uyuşturucu operasyonunda 3 şahıs tutuklandı

BURDUR - Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 31 Aralık günü İl merkezinde durdurulan 2 araçta, araçlarda bulunan M.T., M.Ö. ve O.A. isimli şahısların üzerinde ve şahıslara ait ikametlerde yapılan aramalarda sentetik kannabinoid enjekte edildiği değerlendirilen yaklaşık 26 bin kullanımlık kağıt parçası, 464 gram metamfetamin, 40,42 gram skunk, 66 adet ecstasy hap, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 39 adet fişek, uyuşturucu madde ölçümü ve kullanımına yarayan muhtelif aparatlar ele geçirildi. Yakalanan 3 şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alından 3 şüpheli şahıs Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu çerçevesinde 4 Ocak günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.