Burdur\'da etkili olan yağıştan dolayı yol çöktü

Burdur'un Bucak ilçesinde gece saatlerinde etkili olan yağmur yağışının ardından bir köy yolu çöktü, yol trafiğe kapandı.

Olay, gece saatlerinde Bucak ilçesine bağlı Çınar yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede etkili olan yağmur yağışının ardından köy yolunun bir kısmı çöktü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından yolda güvenlik önemleri alınırken belediye ekipleri tarafından yolda çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmaların ardından yolun tamamen çökme tehlikesinden dolayı yol trafiğe kapatıldı. - BURDUR