Burdur'da yangında teras katta mahsur kalan anne ve kızı son anda kurtarıldı - Son Dakika
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Burdur'da yangında teras katta mahsur kalan anne ve kızı son anda kurtarıldı

Burdur\'da yangında teras katta mahsur kalan anne ve kızı son anda kurtarıldı
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Burdur Emek Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın teras katında çıkan yangında mahsur kalan anne ve kızı, itfaiyenin merdivenli araçla müdahalesiyle kurtarıldı. Teras ve çatı katı kısmen yanarak zarar görürken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Burdur'da 3 katlı binanın teras katında çıkan yangında evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Emek Mahallesi Yonca Sokak'taki 3 katlı binanın teras katında çıktı. Edilinen bilgiye göre, teras karında dumanlıları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında teras katta mahsur kalan anne ve kızı, itfaiye ekiplerinin merdivenli araçla gerçekleştirdiği müdahale sonucu son anda kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, binanın teras katı ile çatı katı kısmen yanarak zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Burdur, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burdur'da yangında teras katta mahsur kalan anne ve kızı son anda kurtarıldı - Son Dakika

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